https://ria.ru/20230724/medpomosch-1886008016.html

На оказание медпомощи в Мурманской области направят 266 миллионов рублей

На оказание медпомощи в Мурманской области направят 266 миллионов рублей - РИА Новости, 24.07.2023

На оказание медпомощи в Мурманской области направят 266 миллионов рублей

Власти Мурманской области приняли решение направить дополнительно 266 миллионов рублей на оказание северянам высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:24

2023-07-24T17:24

2023-07-24T17:24

мурманская область

андрей чибис

мурманск

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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение направить дополнительно 266 миллионов рублей на оказание северянам высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Направляем дополнительно 266 миллионов рублей на оказание северянам высокотехнологичной медицинской помощи", - написал Чибис. Он отметил, что план на 2023 год по наиболее сложным и ресурсоемким операциям, выполняемым за счет средств областного бюджета, уже реализован на 65%. Чтобы помочь большему количеству пациентов, приняли решение выделить из бюджета дополнительные средства. Также глава региона отметил, что в рамках стратегического плана "На Севере - жить!" продолжается строительство и ремонт медучреждений. Строятся два объекта: амбулатория Кандалакшской ЦРБ в поселке Зеленоборский и хирургический корпус областного онкодиспансера в Мурманске. Идут ремонты шести объектов и монтаж девяти модульных объектов: из них семь ФАПов и две амбулатории. "После их установки потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%", - подчеркнул Чибис. Кроме того, в регионе развиваются новые выездные формы оказания медпомощи. В частности, выезды медицинских бригад больниц в населенные пункты в зоне их обслуживания. За первое полугодие выполнено более 500 выездов и более 13 тысяч осмотров. Это больше, чем по итогам всего 2022 года, отметил губернатор. Также выполняются выезды бригады врачей-специалистов, состав которой формируется с учетом потребности населения. С начала 2023 года охвачено 49 населенных пунктов и выполнено семь выездов. С начала 2023 года количество маршрутов медицинских шаттлов выросло до 10. В этом году уже выполнено 162 выезда, которыми воспользовались более 2 тысяч жителей - это больше, чем за весь 2022 год.

https://ria.ru/20230718/pomosch-1884916414.html

https://ria.ru/20230714/turizm-1884188696.html

мурманск

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андрей чибис, мурманск