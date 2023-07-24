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Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 24.07.2023 (обновлено: 15:39 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/lnr-1885955347.html
Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.07.2023
Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении
Украинские войска за минувшие сутки пытались пять раз наступать на Краснолиманском направлении в районах Невского и Серебрянского лесничеств, российская армия... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:00
2023-07-24T15:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пытались пять раз наступать на Краснолиманском направлении в районах Невского и Серебрянского лесничеств, российская армия отразила все атаки, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — добавили в ведомстве.Потери противника здесь составили до 195 человек личного состава, четыре БМП, четыре броневика, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении в районах Белогоровки и Клещеевки Южная группировка войск отразила шесть атак ВСУ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки.Потери ВСУ превысили 160 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились одного танка, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, гаубицы FH-70, а также самоходной гаубицы "Гвоздика".В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки "Восток" ударили по военнослужащим и технике украинских войск в районах Макаровки и Левадного.На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Малой Токмачки, Орехова и Пятихаток.В районе Мирного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Потери противника здесь за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также самоходная гаубица "Гвоздика".
https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html
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россия
луганская народная республика
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Конашенков об отражении атак ВСУ на Крансолиманском направлении
Конашенков об отражении атак ВСУ на Крансолиманском направлении
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россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении

ВС России за сутки отразили пять атак Киева на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пытались пять раз наступать на Краснолиманском направлении в районах Невского и Серебрянского лесничеств, российская армия отразила все атаки, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — добавили в ведомстве.
Потери противника здесь составили до 195 человек личного состава, четыре БМП, четыре броневика, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении в районах Белогоровки и Клещеевки Южная группировка войск отразила шесть атак ВСУ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки.
Потери ВСУ превысили 160 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились одного танка, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, гаубицы FH-70, а также самоходной гаубицы "Гвоздика".
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На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки "Восток" ударили по военнослужащим и технике украинских войск в районах Макаровки и Левадного.
На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Малой Токмачки, Орехова и Пятихаток.
В районе Мирного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Потери противника здесь за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также самоходная гаубица "Гвоздика".
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