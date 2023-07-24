https://ria.ru/20230724/lnr-1885955347.html

Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.07.2023

Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении

Украинские войска за минувшие сутки пытались пять раз наступать на Краснолиманском направлении в районах Невского и Серебрянского лесничеств, российская армия... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:00

2023-07-24T14:00

2023-07-24T15:39

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пытались пять раз наступать на Краснолиманском направлении в районах Невского и Серебрянского лесничеств, российская армия отразила все атаки, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — добавили в ведомстве.Потери противника здесь составили до 195 человек личного состава, четыре БМП, четыре броневика, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении в районах Белогоровки и Клещеевки Южная группировка войск отразила шесть атак ВСУ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки.Потери ВСУ превысили 160 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились одного танка, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, гаубицы FH-70, а также самоходной гаубицы "Гвоздика".В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки "Восток" ударили по военнослужащим и технике украинских войск в районах Макаровки и Левадного.На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Малой Токмачки, Орехова и Пятихаток.В районе Мирного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Потери противника здесь за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

https://ria.ru/20230724/sklad-1885956961.html

россия

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Конашенков об отражении атак ВСУ на Крансолиманском направлении Конашенков об отражении атак ВСУ на Крансолиманском направлении 2023-07-24T14:00 true PT5M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)