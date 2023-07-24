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Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов - РИА Новости, 24.07.2023
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07:40 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/konventsiya-1885872312.html
Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов
Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов - РИА Новости, 24.07.2023
Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов
Правительство Японии в курсе заявления Министерства обороны России об обстреле группы российских журналистов со стороны Украины, придерживается позиции о... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:40
2023-07-24T07:40
украина
россия
япония
ростислав журавлев
в мире
антониу гутерреш
мария захарова
вооруженные силы украины
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ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Правительство Японии в курсе заявления Министерства обороны России об обстреле группы российских журналистов со стороны Украины, придерживается позиции о необходимости расширения числа стран, присоединившихся к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки. "Мы осведомлены о том, что 22 июля министерство обороны России сделало заявление об обстреле с применением кассетных боеприпасов со стороны вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали четверо российских журналистов", - подчеркнул он. По словам Исодзаки, "позиция Японии заключается в том, что мы считаем важным, чтобы к Конвенции (о запрещении кассетных боеприпасов - ред.) присоединилось как можно большее число стран". При этом заместитель генерального секретаря отметил, что Япония вместе с другими странами "большой семерки" продолжит решительное осуждение действий РФ на Украине. Вооруженные формирования Украины 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html
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украина, россия, япония, ростислав журавлев, в мире, антониу гутерреш, мария захарова, вооруженные силы украины, оон, министерство обороны сша
Украина, Россия, Япония, Ростислав Журавлев, В мире, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ООН, Министерство обороны США
Япония призвала расширить Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов

Япония призвала к расширению числа участников Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Правительство Японии в курсе заявления Министерства обороны России об обстреле группы российских журналистов со стороны Украины, придерживается позиции о необходимости расширения числа стран, присоединившихся к Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки.
«
"Мы осведомлены о том, что 22 июля министерство обороны России сделало заявление об обстреле с применением кассетных боеприпасов со стороны вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали четверо российских журналистов", - подчеркнул он.
По словам Исодзаки, "позиция Японии заключается в том, что мы считаем важным, чтобы к Конвенции (о запрещении кассетных боеприпасов - ред.) присоединилось как можно большее число стран".
При этом заместитель генерального секретаря отметил, что Япония вместе с другими странами "большой семерки" продолжит решительное осуждение действий РФ на Украине.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами
22 июля, 15:12
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы
20 июля, 20:56
 
УкраинаРоссияЯпонияРостислав ЖуравлевВ миреАнтониу ГутеррешМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныООНМинистерство обороны США
 
 
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