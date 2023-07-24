https://ria.ru/20230724/kontakty-1885931891.html

В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана

В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.07.2023

В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана

Контактов президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обнаруженными следами взрывчатки на украинском судне,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:23

2023-07-24T12:23

2023-07-24T12:49

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обнаруженными следами взрывчатки на украинском судне, следовавшим из Турции в Россию, пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана. Хотя, я еще раз повторяю, их нельзя исключать", - заявил Песков.Ранее сообщалось, что на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.

https://ria.ru/20230724/peregovory-1885893470.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, в мире