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В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.07.2023
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12:23 24.07.2023 (обновлено: 12:49 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/kontakty-1885931891.html
В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана
В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.07.2023
В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана
Контактов президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обнаруженными следами взрывчатки на украинском судне,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:23
2023-07-24T12:49
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обнаруженными следами взрывчатки на украинском судне, следовавшим из Турции в Россию, пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана. Хотя, я еще раз повторяю, их нельзя исключать", - заявил Песков.Ранее сообщалось, что на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не исключили контактов Путина и Эрдогана

Песков заявил, что контакты Путина и Эрдогана не планируются, но их нельзя исключать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обнаруженными следами взрывчатки на украинском судне, следовавшим из Турции в Россию, пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана. Хотя, я еще раз повторяю, их нельзя исключать", - заявил Песков.
Ранее сообщалось, что на борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки. В ЦОС отметили, что указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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