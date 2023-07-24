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Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы - РИА Новости, 24.07.2023
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14:46 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html
Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы
Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы - РИА Новости, 24.07.2023
Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:46
2023-07-24T14:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили работы по модернизации коллектора "Профсоюзный", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 150 тыс. жителей района Коньково", - рассказал он. Бирюков также подчеркнул, что при проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства. "Выполнили мероприятия по восстановлению антикоррозийной защиты и гидроизоляции объекта, отремонтировали кровли вентиляционного киоска, провели облицовку вентшахт гранитом. На финальном этапе заменили рабочее и аварийное освещение, обновили систему вентиляции", — добавил он. Заммэра напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramСотрудник организации "Москоллектор" осматривает коммуникации коллекторного комплекса
Сотрудник организации Москоллектор осматривает коммуникации коллекторного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Сотрудник организации "Москоллектор" осматривает коммуникации коллекторного комплекса
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили работы по модернизации коллектора "Профсоюзный", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 150 тыс. жителей района Коньково", - рассказал он.
Бирюков также подчеркнул, что при проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства.
«
"Выполнили мероприятия по восстановлению антикоррозийной защиты и гидроизоляции объекта, отремонтировали кровли вентиляционного киоска, провели облицовку вентшахт гранитом. На финальном этапе заменили рабочее и аварийное освещение, обновили систему вентиляции", — добавил он.
Заммэра напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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