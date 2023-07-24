https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html

Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы

Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы - РИА Новости, 24.07.2023

Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:46

2023-07-24T14:46

2023-07-24T14:46

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москва

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили работы по модернизации коллектора "Профсоюзный", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 150 тыс. жителей района Коньково", - рассказал он. Бирюков также подчеркнул, что при проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства. "Выполнили мероприятия по восстановлению антикоррозийной защиты и гидроизоляции объекта, отремонтировали кровли вентиляционного киоска, провели облицовку вентшахт гранитом. На финальном этапе заменили рабочее и аварийное освещение, обновили систему вентиляции", — добавил он. Заммэра напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.

https://ria.ru/20230720/moskva-1885239013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы