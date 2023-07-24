Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы
© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramСотрудник организации "Москоллектор" осматривает коммуникации коллекторного комплекса
Сотрудник организации "Москоллектор" осматривает коммуникации коллекторного комплекса
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию коммуникационного коллектора "Профсоюзный" на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Завершили работы по модернизации коллектора "Профсоюзный", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 150 тыс. жителей района Коньково", - рассказал он.
Бирюков также подчеркнул, что при проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства.
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"Выполнили мероприятия по восстановлению антикоррозийной защиты и гидроизоляции объекта, отремонтировали кровли вентиляционного киоска, провели облицовку вентшахт гранитом. На финальном этапе заменили рабочее и аварийное освещение, обновили систему вентиляции", — добавил он.
Заммэра напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.