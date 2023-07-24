https://ria.ru/20230724/gidrolog-1885861086.html

Гидролог объяснил, как восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал

Гидролог объяснил, как восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал - РИА Новости, 24.07.2023

Гидролог объяснил, как восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал

Чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, необходимо создать насосную станцию, которая будет закачивать ее из Днепра, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:22

2023-07-24T03:22

2023-07-24T06:15

россия

херсонская область

сергей шойгу

дмитрий песков

российская академия наук

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, необходимо создать насосную станцию, которая будет закачивать ее из Днепра, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов."Напор на головной части канала просто отсутствует, вода самотеком туда не поступает, и, естественно, для того, чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, нужно создавать там насосную станцию, которая будет закачивать туда воду из остатков Днепра", - сказал Болгов. Он отметил, что проводить такие работы в условиях спецоперации непросто, но "технически это реализуемо".Ранее экс-глава Мелитопольского района Андрей Сигута сообщил, что вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора.В ночь на 6 июня разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал станцию, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

https://ria.ru/20230723/vodokhranilische-1885757566.html

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россия, херсонская область , сергей шойгу, дмитрий песков, российская академия наук