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Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево" - РИА Новости, 24.07.2023
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16:01 24.07.2023
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Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево"
Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево" - РИА Новости, 24.07.2023
Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево"
Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:01
2023-07-24T16:01
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево". Он – центр зоны отдыха в досугово-рекреационной части парка. Чаша фонтана изгибается, напоминая небольшой водоем. Благодаря этому гидросооружение прекрасно гармонирует с группой прудов", - говорится в сообщении. Отмечается, что необычны струи фонтана, проходя через четыре форсунки, они приобретают округлую форму и напоминают водяной шар. Вечером работает подсветка — цвета меняются от красного к зеленому, синему и белому. "В зоне отдыха установлены скамейки и яркие скульптурные композиции. С одной стороны, ступени от нее ведут к пикниковым точкам, а с другой, можно спуститься к павильону кафе и пройти к обновленным волейбольным полям", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево"

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramФонтан необычной формы в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Фонтан необычной формы в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Фонтан необычной формы в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фонтан необычной формы заработал в этом году в парке "Покровское-Стрешнево". Он – центр зоны отдыха в досугово-рекреационной части парка. Чаша фонтана изгибается, напоминая небольшой водоем. Благодаря этому гидросооружение прекрасно гармонирует с группой прудов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что необычны струи фонтана, проходя через четыре форсунки, они приобретают округлую форму и напоминают водяной шар. Вечером работает подсветка — цвета меняются от красного к зеленому, синему и белому.
"В зоне отдыха установлены скамейки и яркие скульптурные композиции. С одной стороны, ступени от нее ведут к пикниковым точкам, а с другой, можно спуститься к павильону кафе и пройти к обновленным волейбольным полям", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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