https://ria.ru/20230724/dorogi-1885940907.html

На ремонт белгородских дорог выделили 1,8 миллиарда рублей, заявил Гладков

На ремонт белгородских дорог выделили 1,8 миллиарда рублей, заявил Гладков - РИА Новости, 24.07.2023

На ремонт белгородских дорог выделили 1,8 миллиарда рублей, заявил Гладков

Белгородская область получила из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:04

2023-07-24T13:04

2023-07-24T13:04

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Белгородская область получила из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Правительство Российской Федерации выделило Белгородской области 1,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог. С одной стороны, у нас в целом состояние дорог одно из лучших в стране, мы продолжаем удерживать одну из лидирующих позиций, но, безусловно, это не говорит о том, что у нас нет никаких проблем", - сказал глава региона. Он отметил, что проблем и обращений от жителей поступает немало: где-то просят отремонтировать небольшой участок дороги в 100 метров, а где-то жалуются на дороги, которые не ремонтировались последние 8-10 лет и требуют приложения усилий, такие, как, например, дорога Попасный – Ровна Вейделевского района. "Много жалоб жителей, и я рад, что мы отремонтируем в десяти муниципальных образованиях 75 км дорог, если я не ошибаюсь, общее количество – 15 объектов. Некоторые дороги просто проходят через несколько муниципальных образований. Надеюсь, что уже по итогам года жалоб станет меньше и качественных дорог в Белгородской области станет больше", - резюмировал Гладков.

https://ria.ru/20230718/belgorod-1884908966.html

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вячеслав гладков