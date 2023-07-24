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Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества - РИА Новости, 24.07.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:50 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/deti-1885999013.html
Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества
Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества - РИА Новости, 24.07.2023
Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества
Девять одаренных ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Волновахи прошли обучение в летней школе творчества в Суздале, сообщил в своем официальном РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:50
2023-07-24T16:50
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
дмитрий артюхов
волноваха
суздаль
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САЛЕХАРД, 24 июл — РИА Новости. Девять одаренных ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Волновахи прошли обучение в летней школе творчества в Суздале, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. "Девять одаренных ребят с Ямала и из Волновахи побывали в летней школе творчества в Суздале. Каждый год совместно с фондом "Новые имена" Дениса Мацуева и фондом Святослава Рихтера организуем такие смены для наших талантливых детей", — написал глава региона. Две недели школьники вместе с ведущими преподавателями страны оттачивали свои навыки в изобразительном искусстве, академическом вокале, игре на фортепиано и скрипке. Дети побывали на экскурсиях по живописным местам древнерусского города, познакомились с его архитектурой. "Ребята очень старательные и целеустремленные. Поощряя их такими поездками, мы помогаем смотреть шире на возможности для развития, пробовать себя в чем-то новом, не бояться ставить амбициозные цели. Следующая творческая смена для юных талантов начнется уже завтра в Тарусе Калужской области. Желаю детям ярких впечатлений", — подчеркнул губернатор.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, дмитрий артюхов, волноваха, суздаль
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал, Дмитрий Артюхов, Волноваха, Суздаль

Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества

© VK/Дмитрий АртюховДевять одаренных ребят Ямала и Волновахи побывали в летней школе творчества в Суздале
Девять одаренных ребят Ямала и Волновахи побывали в летней школе творчества в Суздале
© VK/Дмитрий Артюхов
Девять одаренных ребят Ямала и Волновахи побывали в летней школе творчества в Суздале
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 24 июл — РИА Новости. Девять одаренных ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Волновахи прошли обучение в летней школе творчества в Суздале, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Девять одаренных ребят с Ямала и из Волновахи побывали в летней школе творчества в Суздале. Каждый год совместно с фондом "Новые имена" Дениса Мацуева и фондом Святослава Рихтера организуем такие смены для наших талантливых детей", — написал глава региона.
Две недели школьники вместе с ведущими преподавателями страны оттачивали свои навыки в изобразительном искусстве, академическом вокале, игре на фортепиано и скрипке. Дети побывали на экскурсиях по живописным местам древнерусского города, познакомились с его архитектурой.
"Ребята очень старательные и целеустремленные. Поощряя их такими поездками, мы помогаем смотреть шире на возможности для развития, пробовать себя в чем-то новом, не бояться ставить амбициозные цели. Следующая творческая смена для юных талантов начнется уже завтра в Тарусе Калужской области. Желаю детям ярких впечатлений", — подчеркнул губернатор.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалДмитрий АртюховВолновахаСуздаль
 
 
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