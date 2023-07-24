https://ria.ru/20230724/deti-1885999013.html

Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества

Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества - РИА Новости, 24.07.2023

Дети из ЯНАО и Волновахи побывали в летней школе творчества

Девять одаренных ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Волновахи прошли обучение в летней школе творчества в Суздале, сообщил в своем официальном РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:50

2023-07-24T16:50

2023-07-24T16:50

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

дмитрий артюхов

волноваха

суздаль

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САЛЕХАРД, 24 июл — РИА Новости. Девять одаренных ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Волновахи прошли обучение в летней школе творчества в Суздале, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. "Девять одаренных ребят с Ямала и из Волновахи побывали в летней школе творчества в Суздале. Каждый год совместно с фондом "Новые имена" Дениса Мацуева и фондом Святослава Рихтера организуем такие смены для наших талантливых детей", — написал глава региона. Две недели школьники вместе с ведущими преподавателями страны оттачивали свои навыки в изобразительном искусстве, академическом вокале, игре на фортепиано и скрипке. Дети побывали на экскурсиях по живописным местам древнерусского города, познакомились с его архитектурой. "Ребята очень старательные и целеустремленные. Поощряя их такими поездками, мы помогаем смотреть шире на возможности для развития, пробовать себя в чем-то новом, не бояться ставить амбициозные цели. Следующая творческая смена для юных талантов начнется уже завтра в Тарусе Калужской области. Желаю детям ярких впечатлений", — подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html

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волноваха

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Алёна Пава

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, дмитрий артюхов, волноваха, суздаль