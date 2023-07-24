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Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны - РИА Новости, 24.07.2023
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13:37 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/briks-1885949400.html
Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны
Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны - РИА Новости, 24.07.2023
Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны
Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств потому, что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки, а страны "пятерки"... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:37
2023-07-24T13:37
в мире
россия
китай
николай патрушев
брикс
йоханнесбург
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств потому, что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки, а страны "пятерки" взаимодействуют на основе согласованных подходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. БРИКС приобретает все более весомую роль как один из инновационных форматов межгосударственного взаимодействия, отметил Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза. "За годы сотрудничества в "пятерке" сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга. Это помогает нашим странам всегда находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам. Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам", - отметил Патрушев. "Мы видим рост заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с "пятеркой". Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки. Входящие в него государства выстраивают общение не на принципе ведущий-ведомый, где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов", - добавил секретарь Совбеза. По словам Патрушева, двери объединения открыты для взаимодействия с единомышленниками. "Привлечение широкого круга стран к дискуссиям в рамках БРИКС, формирование постоянного круга друзей объединения будет способствовать консолидации усилий мирового большинства для решения общих проблем развития и преодоления актуальных вызовов в различных сферах, в том числе безопасности", - пояснил он. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
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в мире, россия, китай, николай патрушев, брикс, йоханнесбург
В мире, Россия, Китай, Николай Патрушев, БРИКС, Йоханнесбург
Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны

Секретарь СБ Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств потому, что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки, а страны "пятерки" взаимодействуют на основе согласованных подходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
БРИКС приобретает все более весомую роль как один из инновационных форматов межгосударственного взаимодействия, отметил Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
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20 июня, 16:41
"За годы сотрудничества в "пятерке" сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга. Это помогает нашим странам всегда находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам. Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам", - отметил Патрушев.
«
"Мы видим рост заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с "пятеркой". Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки. Входящие в него государства выстраивают общение не на принципе ведущий-ведомый, где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов", - добавил секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, двери объединения открыты для взаимодействия с единомышленниками.
«
"Привлечение широкого круга стран к дискуссиям в рамках БРИКС, формирование постоянного круга друзей объединения будет способствовать консолидации усилий мирового большинства для решения общих проблем развития и преодоления актуальных вызовов в различных сферах, в том числе безопасности", - пояснил он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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