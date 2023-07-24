https://ria.ru/20230724/briks-1885949400.html

Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны

Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны

Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств потому, что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки, а страны "пятерки"... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:37

2023-07-24T13:37

2023-07-24T13:37

в мире

россия

китай

николай патрушев

брикс

йоханнесбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881269231_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_50ee622d8c64eec5293697b2ce5304c0.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств потому, что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки, а страны "пятерки" взаимодействуют на основе согласованных подходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. БРИКС приобретает все более весомую роль как один из инновационных форматов межгосударственного взаимодействия, отметил Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза. "За годы сотрудничества в "пятерке" сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга. Это помогает нашим странам всегда находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам. Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам", - отметил Патрушев. "Мы видим рост заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с "пятеркой". Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки. Входящие в него государства выстраивают общение не на принципе ведущий-ведомый, где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов", - добавил секретарь Совбеза. По словам Патрушева, двери объединения открыты для взаимодействия с единомышленниками. "Привлечение широкого круга стран к дискуссиям в рамках БРИКС, формирование постоянного круга друзей объединения будет способствовать консолидации усилий мирового большинства для решения общих проблем развития и преодоления актуальных вызовов в различных сферах, в том числе безопасности", - пояснил он. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

https://ria.ru/20230703/udar-1881804444.html

россия

китай

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, николай патрушев, брикс, йоханнесбург