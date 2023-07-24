Патрушев рассказал, чем БРИКС привлекает другие страны
Секретарь СБ Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой
Символика БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объединение БРИКС стало привлекательным для многих государств потому, что не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки, а страны "пятерки" взаимодействуют на основе согласованных подходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
БРИКС приобретает все более весомую роль как один из инновационных форматов межгосударственного взаимодействия, отметил Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
"За годы сотрудничества в "пятерке" сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга. Это помогает нашим странам всегда находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам. Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам", - отметил Патрушев.
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"Мы видим рост заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с "пятеркой". Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки. Входящие в него государства выстраивают общение не на принципе ведущий-ведомый, где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов", - добавил секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, двери объединения открыты для взаимодействия с единомышленниками.
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"Привлечение широкого круга стран к дискуссиям в рамках БРИКС, формирование постоянного круга друзей объединения будет способствовать консолидации усилий мирового большинства для решения общих проблем развития и преодоления актуальных вызовов в различных сферах, в том числе безопасности", - пояснил он.