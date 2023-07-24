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Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет - РИА Новости, 24.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:22 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885945195.html
Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет
Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет - РИА Новости, 24.07.2023
Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет
Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Оренбургской области за последние шесть лет благоустроено более 350 общественных территорий, еще 19 обновятся в РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:22
2023-07-24T13:22
оренбургская область
оренбургская область
медногорск
гай
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ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Оренбургской области за последние шесть лет благоустроено более 350 общественных территорий, еще 19 обновятся в текущем году, передает пресс-служба регионального правительства. "Всего в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе обновятся 19 общественных территорий в 13 населенных пунктах. Общая готовность всех объектов в настоящее время превышает 50%. За шесть лет реализации нацпроекта в Оренбургской области появилось более 350 современных и комфортных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом", - говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в Медногорске завершен третий этап благоустройства центрального парка, а в центральной части поселка Войковский Сорочинкого городского округа появился первый парк, который будет носить имя погибшего на СВО оренбуржца Максима Жумаханова. Рядом с парком находятся школа и клуб. До благоустройства здесь был старый хоккейный корт, несколько качелей, а также небольшой заасфальтированный участок возле клуба. Теперь в парке есть место для тихого отдыха и площадка для занятий спортом, обустроена детская игровая зона, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что также в городе Гай провели работы по обновлению сквера на улице Коммунистической - одного из любимых мест отдыха горожан. Работы идут поэтапно — в этом году благоустроен участок от Учебного центра Гайского ГОКа до улицы Ленина.
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оренбургская область, медногорск, гай
Оренбургская область, Оренбургская область, Медногорск, Гай

Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет

© Фото : правительство Оренбургской областиБолее 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет
Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : правительство Оренбургской области
Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет
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ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Оренбургской области за последние шесть лет благоустроено более 350 общественных территорий, еще 19 обновятся в текущем году, передает пресс-служба регионального правительства.
"Всего в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе обновятся 19 общественных территорий в 13 населенных пунктах. Общая готовность всех объектов в настоящее время превышает 50%. За шесть лет реализации нацпроекта в Оренбургской области появилось более 350 современных и комфортных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, в Медногорске завершен третий этап благоустройства центрального парка, а в центральной части поселка Войковский Сорочинкого городского округа появился первый парк, который будет носить имя погибшего на СВО оренбуржца Максима Жумаханова. Рядом с парком находятся школа и клуб. До благоустройства здесь был старый хоккейный корт, несколько качелей, а также небольшой заасфальтированный участок возле клуба. Теперь в парке есть место для тихого отдыха и площадка для занятий спортом, обустроена детская игровая зона, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что также в городе Гай провели работы по обновлению сквера на улице Коммунистической - одного из любимых мест отдыха горожан. Работы идут поэтапно — в этом году благоустроен участок от Учебного центра Гайского ГОКа до улицы Ленина.
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья
21 июля, 16:44
 
Оренбургская областьОренбургская областьМедногорскГай
 
 
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