https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885945195.html

Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет

Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет - РИА Новости, 24.07.2023

Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Оренбургской области за последние шесть лет благоустроено более 350 общественных территорий, еще 19 обновятся в РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:22

2023-07-24T13:22

2023-07-24T13:22

оренбургская область

оренбургская область

медногорск

гай

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ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Оренбургской области за последние шесть лет благоустроено более 350 общественных территорий, еще 19 обновятся в текущем году, передает пресс-служба регионального правительства. "Всего в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе обновятся 19 общественных территорий в 13 населенных пунктах. Общая готовность всех объектов в настоящее время превышает 50%. За шесть лет реализации нацпроекта в Оренбургской области появилось более 350 современных и комфортных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом", - говорится в сообщении пресс-службы. В частности, в Медногорске завершен третий этап благоустройства центрального парка, а в центральной части поселка Войковский Сорочинкого городского округа появился первый парк, который будет носить имя погибшего на СВО оренбуржца Максима Жумаханова. Рядом с парком находятся школа и клуб. До благоустройства здесь был старый хоккейный корт, несколько качелей, а также небольшой заасфальтированный участок возле клуба. Теперь в парке есть место для тихого отдыха и площадка для занятий спортом, обустроена детская игровая зона, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что также в городе Гай провели работы по обновлению сквера на улице Коммунистической - одного из любимых мест отдыха горожан. Работы идут поэтапно — в этом году благоустроен участок от Учебного центра Гайского ГОКа до улицы Ленина.

https://ria.ru/20230721/proekty-1885549540.html

оренбургская область

медногорск

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, медногорск, гай