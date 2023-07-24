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Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу - РИА Новости, 24.07.2023
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01:53 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html
Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу
Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу - РИА Новости, 24.07.2023
Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу
Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу, а вместо этого стоит работать над... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T01:53
2023-07-24T01:53
израиль
сша
тель-авив
биньямин нетаньяху
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу, а вместо этого стоит работать над консолидацией общества. &quot;С учетом всего спектра угроз и вызовов, с которыми сталкивается Израиль прямо сейчас, израильтянам нет смысла торопиться с этим, а вместо этого стоит сфокусировать внимание на объединении людей и поиске консенсуса&quot;, - сказал Байден в комментарии порталу Axios.По его мнению, проект судебной реформы в ее нынешнем виде ведет "к большей, а не меньшей разобщенности израильского общества". По всему Израилю в эти дни проходят массовые протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху. В субботу они достигли беспрецедентных масштабов. По оценкам организаторов протестов, по всей стране митинговали 550 тысяч израильтян, из которых более 200 тысяч вышли на улице в Тель-Авиве, а еще 100 тысяч прошли маршем к зданию парламента в Иерусалиме.
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израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире
Израиль, США, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, В мире
Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу

Байден: Нетаньяху стоит не форсировать судебную реформу, а консолидировать общество

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу, а вместо этого стоит работать над консолидацией общества.
«

"С учетом всего спектра угроз и вызовов, с которыми сталкивается Израиль прямо сейчас, израильтянам нет смысла торопиться с этим, а вместо этого стоит сфокусировать внимание на объединении людей и поиске консенсуса", - сказал Байден в комментарии порталу Axios.

По его мнению, проект судебной реформы в ее нынешнем виде ведет "к большей, а не меньшей разобщенности израильского общества".
По всему Израилю в эти дни проходят массовые протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху. В субботу они достигли беспрецедентных масштабов. По оценкам организаторов протестов, по всей стране митинговали 550 тысяч израильтян, из которых более 200 тысяч вышли на улице в Тель-Авиве, а еще 100 тысяч прошли маршем к зданию парламента в Иерусалиме.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Вчера, 23:32
 
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