https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html

Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу

Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу - РИА Новости, 24.07.2023

Байден заявил, что Нетаньяху не стоит форсировать судебную реформу

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу, а вместо этого стоит работать над... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T01:53

2023-07-24T01:53

2023-07-24T01:53

израиль

сша

тель-авив

биньямин нетаньяху

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу, а вместо этого стоит работать над консолидацией общества. "С учетом всего спектра угроз и вызовов, с которыми сталкивается Израиль прямо сейчас, израильтянам нет смысла торопиться с этим, а вместо этого стоит сфокусировать внимание на объединении людей и поиске консенсуса", - сказал Байден в комментарии порталу Axios.По его мнению, проект судебной реформы в ее нынешнем виде ведет "к большей, а не меньшей разобщенности израильского общества". По всему Израилю в эти дни проходят массовые протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху. В субботу они достигли беспрецедентных масштабов. По оценкам организаторов протестов, по всей стране митинговали 550 тысяч израильтян, из которых более 200 тысяч вышли на улице в Тель-Авиве, а еще 100 тысяч прошли маршем к зданию парламента в Иерусалиме.

https://ria.ru/20230723/oshibka-1885848901.html

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израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире