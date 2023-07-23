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В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 23.07.2023
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21:08 23.07.2023 (обновлено: 22:25 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885839997.html
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 23.07.2023
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:08
2023-07-23T22:25
в мире
польша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью для Myśl Polska."Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику, но, конечно, не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики", — отметил он.Автор обратил внимание на то, что Зеленский носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания. Он уверен, что это не просто мелочь, так как внешний вид имеет большое значение для определения политической роли в медиаполе."В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих", — добавил обозреватель.По мнению Блашко, Зеленский лишь формально играет роль главы государства, в то время как основные решения за него принимают в Вашингтоне и Лондоне. Кроме того, из-за проводимой в интересах Запада политики украинский президент быстро потерял поддержку соотечественников, подытожил журналист.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского

Myśl Polska: одежда Зеленского на официальных встречах оскорбительна для окружающих

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью для Myśl Polska.
"Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику, но, конечно, не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Автор обратил внимание на то, что Зеленский носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания. Он уверен, что это не просто мелочь, так как внешний вид имеет большое значение для определения политической роли в медиаполе.
"В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих", — добавил обозреватель.
По мнению Блашко, Зеленский лишь формально играет роль главы государства, в то время как основные решения за него принимают в Вашингтоне и Лондоне. Кроме того, из-за проводимой в интересах Запада политики украинский президент быстро потерял поддержку соотечественников, подытожил журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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