https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885839997.html

В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского

В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 23.07.2023

В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T21:08

2023-07-23T21:08

2023-07-23T22:25

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польша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью для Myśl Polska."Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику, но, конечно, не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики", — отметил он.Автор обратил внимание на то, что Зеленский носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания. Он уверен, что это не просто мелочь, так как внешний вид имеет большое значение для определения политической роли в медиаполе."В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих", — добавил обозреватель.По мнению Блашко, Зеленский лишь формально играет роль главы государства, в то время как основные решения за него принимают в Вашингтоне и Лондоне. Кроме того, из-за проводимой в интересах Запада политики украинский президент быстро потерял поддержку соотечественников, подытожил журналист.

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html

https://ria.ru/20230723/vsu-1885818205.html

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в мире, польша, украина, владимир зеленский