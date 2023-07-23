https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885839997.html
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 23.07.2023
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:08
2023-07-23T21:08
2023-07-23T22:25
в мире
польша
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875465593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ceb8421f98b2c4a428b630420e5a05e2.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью для Myśl Polska."Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику, но, конечно, не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики", — отметил он.Автор обратил внимание на то, что Зеленский носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания. Он уверен, что это не просто мелочь, так как внешний вид имеет большое значение для определения политической роли в медиаполе."В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих", — добавил обозреватель.По мнению Блашко, Зеленский лишь формально играет роль главы государства, в то время как основные решения за него принимают в Вашингтоне и Лондоне. Кроме того, из-за проводимой в интересах Запада политики украинский президент быстро потерял поддержку соотечественников, подытожил журналист.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html
https://ria.ru/20230723/vsu-1885818205.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875465593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51de7efa25957a1e8234573894860fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский
В Польше указали на оскорбительную деталь во внешнем виде Зеленского
Myśl Polska: одежда Зеленского на официальных встречах оскорбительна для окружающих
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне, заявил чешский журналист Роман Блашко в интервью для Myśl Polska
.
"Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику, но, конечно, не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики", — отметил он.
Без ведома Зеленского. В США заговорили о красной линии по Украине
Автор обратил внимание на то, что Зеленский носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания. Он уверен, что это не просто мелочь, так как внешний вид имеет большое значение для определения политической роли в медиаполе.
"В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих", — добавил обозреватель.
По мнению Блашко, Зеленский лишь формально играет роль главы государства, в то время как основные решения за него принимают в Вашингтоне
и Лондоне. Кроме того, из-за проводимой в интересах Запада политики украинский президент быстро потерял поддержку соотечественников, подытожил журналист.
Шансов ноль. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России