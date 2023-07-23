https://ria.ru/20230723/zasedanie-1885755298.html

Зеленский анонсировал заседание совета Украина — НАТО по зерновой сделке

Зеленский анонсировал заседание совета Украина — НАТО по зерновой сделке - РИА Новости, 23.07.2023

Зеленский анонсировал заседание совета Украина — НАТО по зерновой сделке

Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:27

2023-07-23T01:27

2023-07-23T01:55

россия

украина

черное море

владимир зеленский

йенс столтенберг

владимир путин

нато

оон

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях."Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы "зернового коридора"… Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет (Украина – НАТО – ред.) для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.Ранее в субботу Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.Выход России из зерновой сделкиРоссия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности.Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.Семь условийРоссия вернется к соглашению после того, как Запад выполнит семь условий: в их числе вывод из-под санкций российского зерна и удобрений, переподключение российских к SWIFT, перезапуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка активов Москвы, связанных с сельхозотраслью, восстановление гуманитарного характера "зерновой сделки", заявил в пятницу на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Как только все эти условия будут выполнены, как заявил Полянский, Россия незамедлительно вернется в "зерновую сделку". "Пока же все, что мы видим и слышим, – это лишь демагогия и лицемерие", - заключил он.

https://ria.ru/20230722/alternativa-1885706284.html

https://ria.ru/20230722/sdelka-1885626956.html

россия

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, черное море, владимир зеленский, йенс столтенберг, владимир путин, нато, оон, swift, в мире, зерновая сделка