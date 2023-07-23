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В Японии мужчина порезал трех человек в поезде - РИА Новости, 23.07.2023
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10:14 23.07.2023 (обновлено: 10:31 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/yaponiya-1885774727.html
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде - РИА Новости, 23.07.2023
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде
Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:14
2023-07-23T10:31
в мире
япония
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо. "Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Осаке (запад Японии) в воскресенье, преступник был оперативно задержан", - пишет агентство со ссылкой на местные власти. Отмечается, что в больницу были доставлены трое пострадавших, среди них - кондуктор и пассажир, который старше 70 лет. Полученные ранения не угрожают их жизням. Задержанный признался в содеянном. У 37-летнего мужчины при задержании были найдено три ножа.
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде

На западе Японии пострадали три человека при нападении мужчины в поезде

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо.
"Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Осаке (запад Японии) в воскресенье, преступник был оперативно задержан", - пишет агентство со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в больницу были доставлены трое пострадавших, среди них - кондуктор и пассажир, который старше 70 лет. Полученные ранения не угрожают их жизням.
Задержанный признался в содеянном. У 37-летнего мужчины при задержании были найдено три ножа.
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