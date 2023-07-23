https://ria.ru/20230723/yaponiya-1885774727.html
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде - РИА Новости, 23.07.2023
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде
Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:14
2023-07-23T10:14
2023-07-23T10:31
в мире
япония
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо. "Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Осаке (запад Японии) в воскресенье, преступник был оперативно задержан", - пишет агентство со ссылкой на местные власти. Отмечается, что в больницу были доставлены трое пострадавших, среди них - кондуктор и пассажир, который старше 70 лет. Полученные ранения не угрожают их жизням. Задержанный признался в содеянном. У 37-летнего мужчины при задержании были найдено три ножа.
https://ria.ru/20230117/nozh-1845341237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
В Японии мужчина порезал трех человек в поезде
На западе Японии пострадали три человека при нападении мужчины в поезде