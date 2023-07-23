https://ria.ru/20230723/yaponiya-1885774727.html

В Японии мужчина порезал трех человек в поезде

В Японии мужчина порезал трех человек в поезде - РИА Новости, 23.07.2023

В Японии мужчина порезал трех человек в поезде

Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:14

2023-07-23T10:14

2023-07-23T10:31

в мире

япония

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в поезде на западе Японии, передает агентство Киодо. "Три человека получили ранения в результате нападения с ножом в поезде в Осаке (запад Японии) в воскресенье, преступник был оперативно задержан", - пишет агентство со ссылкой на местные власти. Отмечается, что в больницу были доставлены трое пострадавших, среди них - кондуктор и пассажир, который старше 70 лет. Полученные ранения не угрожают их жизням. Задержанный признался в содеянном. У 37-летнего мужчины при задержании были найдено три ножа.

https://ria.ru/20230117/nozh-1845341237.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония