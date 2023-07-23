https://ria.ru/20230723/vozmezdie-1885774853.html

В Киеве забили тревогу после колоссального удара Путина по Зеленскому

В Киеве забили тревогу после колоссального удара Путина по Зеленскому - РИА Новости, 23.07.2023

В Киеве забили тревогу после колоссального удара Путина по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский никак не способен обеспечить безопасность своей страны, что показали российские удары возмездия после атаки ВСУ на Крымский РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:17

2023-07-23T10:17

2023-07-23T14:39

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никак не способен обеспечить безопасность своей страны, что показали российские удары возмездия после атаки ВСУ на Крымский мост, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Сейчас по Украине нанесли колоссальный удар", — указал политолог.По его словам, украинский лидер уже ничего не может сделать для своей страны, кроме как навредить ей. Его усилия по защите одесских портов провалились, то же самое можно сказать и о его политических усилиях по обеспечению членства Украины в НАТО и получению более современного вооружения. Бывший советник считает, что лучшее, что может сделать Зеленский сейчас, — это уйти в отставку."Он не справляется с Путиным и не может ему противостоять", — подчеркнул он.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент России Владимир Путин пообещал ответ со стороны России. В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складам вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230722/reshenie-1885746086.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины