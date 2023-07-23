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В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей - РИА Новости, 23.07.2023
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14:04 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/stolknovenie-1885796804.html
В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей
В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей - РИА Новости, 23.07.2023
В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей
Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Крыму, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:04
2023-07-23T14:04
происшествия
авто
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Крыму, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Авария произошла минувшей ночью в Ленинском районе Крыма. "По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 211440", двигаясь со стороны с. Белинское в направлении г. Керчи, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 210990" под управлением 23-летнего водителя", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 211440" скончался на месте, 16-летний пассажир умер уже в машине скорой помощи, 16-летняя пассажирка доставлена в больницу.
https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html
керчь
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происшествия, авто, керчь, республика крым
Происшествия, Авто, Керчь, Республика Крым
В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей

В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей, еще один пострадал

© Фото : МВД по Республике КрымДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : МВД по Республике Крым
ДТП в Ленинском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Крыму, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Авария произошла минувшей ночью в Ленинском районе Крыма.
"По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 211440", двигаясь со стороны с. Белинское в направлении г. Керчи, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 210990" под управлением 23-летнего водителя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 211440" скончался на месте, 16-летний пассажир умер уже в машине скорой помощи, 16-летняя пассажирка доставлена в больницу.
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ПроисшествияАвтоКерчьРеспублика Крым
 
 
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