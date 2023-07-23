https://ria.ru/20230723/stolknovenie-1885796804.html

В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей

В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей - РИА Новости, 23.07.2023

В Крыму погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей

Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Крыму, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:04

2023-07-23T14:04

2023-07-23T14:04

происшествия

авто

керчь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Крыму, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Крыма. Авария произошла минувшей ночью в Ленинском районе Крыма. "По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 211440", двигаясь со стороны с. Белинское в направлении г. Керчи, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 210990" под управлением 23-летнего водителя", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 211440" скончался на месте, 16-летний пассажир умер уже в машине скорой помощи, 16-летняя пассажирка доставлена в больницу.

https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, керчь, республика крым