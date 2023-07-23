https://ria.ru/20230723/sklad-1885781944.html

ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2023

ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили в Запорожской области склад горючего 33-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье Министерство обороны... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:43

2023-07-23T11:43

2023-07-23T11:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад горючего 33-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В МО РФ отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).

https://ria.ru/20230723/odessa-1885778069.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф