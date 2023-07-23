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ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/sklad-1885781944.html
ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2023
ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили в Запорожской области склад горючего 33-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье Министерство обороны... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:43
2023-07-23T11:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад горючего 33-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В МО РФ отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
https://ria.ru/20230723/odessa-1885778069.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС России уничтожили склад горючего мехбригады ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета ВС России
Военнослужащий артиллерийского расчета ВС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий артиллерийского расчета ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области склад горючего 33-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В МО РФ отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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