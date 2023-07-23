https://ria.ru/20230723/raketa-1885782366.html

На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны

На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.07.2023

На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны

На собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:50

2023-07-23T11:50

2023-07-23T12:09

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", - сказали в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, россия, вооруженные силы украины, в мире