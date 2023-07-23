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На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 23.07.2023 (обновлено: 12:09 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/raketa-1885782366.html
На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны
На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.07.2023
На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны
На собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:50
2023-07-23T12:09
специальная военная операция на украине
одесса
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html
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одесса, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
На собор в Одессе, вероятно, упала украинская ракета, заявили в Минобороны

Минобороны: на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета

© AP Photo / LibkosСпасо-Преображенский собор в Одессе
Спасо-Преображенский собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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