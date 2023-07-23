https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций

Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций - РИА Новости, 23.07.2023

Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций

Всегда приятно видеть, как враги России, которые пытались задушить продовольственный экспорт из России, сами стреляют себе в ногу. А когда тебе подставляет... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:06

экономика

россия

антонио таяни

нато

cargill

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

украина

сша

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Всегда приятно видеть, как враги России, которые пытались задушить продовольственный экспорт из России, сами стреляют себе в ногу. А когда тебе подставляет плечо сама природа — это приятнее вдвойне.Один из главных глашатаев вечной перемоги Запада над Россией, британская The Guardian, внезапно разродилась жалобной статьей, в которой рассказывается, что продовольственная безопасность всего мира оказалась в опасности из-за аномальной жары. В "цветущем саду", то есть в Европе, жара бьет все рекорды: например, температура воздуха на итальянской Сардинии может достигнуть 50 градусов Цельсия. По оценкам специалистов, нынешний июль в мире может стать самым жарким за многие сотни (если не тысячи) лет.Таким образом, сейчас одновременно в разных регионах мира возрастают риски потери крупных урожаев, что неминуемо окажет существенное влияние на стоимость и доступность продовольствия, иными словами — в ближайшие десять лет стоимость еды в мире резко подскочит.Новая климатическая зрада пришла на фоне и без того катастрофической ситуации с едой в стане "золотого миллиарда". По признанию Европейского продовольственного агентства, в этом году производство зерновых и злаковых в южных странах Евросоюза коллапсировало по сравнению с 2022 годом на 60%. Прошлый урожай был признан самым плохим с 2007-го. Именно поэтому Запад так истерил по поводу зерновой сделки: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни случайно проговорился и подтвердил, что богатые страны заграбастали себе 80% зерна, хотя со слезами на глазах врали, что оно идет суданским и эфиопским младенцам. Также сели в лужу главные друзья Украины — США и Канада, которые считали себя в домике и были уверены, что уж себя-то они прокормят при любом климате, а остальные пусть жарятся. Издание The Conversation опубликовало покаянную статью, в которой один из экспертов по климату признается, что предсказания о том, что глобальное потепление поможет увеличить урожай в Северной Америке, — туфта. На самом деле оказалось, что сразу несколько значимых в этом плане регионов континента подвержены серьезным рискам одновременных климатических аномалий, ударяющих по производству еды, что мы и видим уже сейчас.По последним отчетам и докладам, цены на продукты в США растут "историческими темпами". Всего за год цены на еду от производителей в Америке выросли на 17%, что является самым плохим показателем с апреля 1979 года. Количество семей в США, для которых вопрос цен на продукты является решающим, достиг почти пятой части всего населения.Не лучше ситуация и в остальном мире.По последним данным Всемирного банка, продовольственная инфляция резко ускоряется выше пороговых значений в 70% стран со средними доходами и в 78,9% самых богатых стран, не говоря уже об остальных. Примечательно, что хваленая западная солидарность, когда речь идет о колбасе, вдруг куда-то испаряется: по данным того же ВБ, сейчас в 37 странах введены ограничения или полный запрет на экспорт продовольствия. Это можно понять: всегда приятнее говорить о сплоченности, монолитности и нерушимости, когда у тебя в загашнике еще есть хлебушек, а у соседей нет.Но скоро определять, у кого есть хлебушек, будут не они.К великому удивлению и неудовольствию Евросоюза, США и прочих стран НАТО, в самом санкционном в истории 2022 году Россия поставила рекорд по производству и экспорту зерна — 158 миллионов и 60 миллионов тонн соответственно. Этот год обещает быть несколько хуже: по сообщению главы Минсельхоза Патрушева, мы планируем собрать порядка 123 миллионов тонн зерна с экспортным потенциалом в 55 миллионов тонн. Однако министр немного кокетничает, потому что в статистику не включены цифры новых российских регионов, так что объемы будут серьезно больше.С учетом этих цифр и на фоне выхода России из зерновой сделки на Западе творится сущая истерия. Видные западные эксперты заламывают руки и стонут, что после фактического выключения Украины из оборота доля России в мировом экспорте пшеницы уже в этом году дойдет до 22,3% (с 20%), а доля Украины с 9,7% снизится минимум вдвое. По сообщению австрийского Института экономических исследований Wifo, "статистика говорит о том, что русские приобретают новые доли на рынке за счет Украины".Вдвойне приятно и то, что главными бенефициарами по вывозу зерна с Украины были западные корпорации-монстры вроде Cargill, DuPont и Monsanto, которые владеют на Украине значительной частью пахотных земель, и теперь их потенциальные доходы без помощи рук переместятся в российский бюджет.А Россия?А Россия методично готовится к наплыву страждущих. Например, этой весной в порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал, благодаря которому максимальная экспортная мощность России по зерновым превысит 70 миллионов тонн в год, то есть при желании накормить мы можем всех, если будут себя хорошо вести.Ну и не забудем про себя, конечно: в России на данный момент аккумулированы просто колоссальные переходящие запасы зерна "на всякий случай" — 29 миллионов тонн (в два раза больше, чем в прошлом году), что эффективно сдерживает внутренние цены и гарантирует нам спокойствие при любой турбулентности "за бортом".А кому мы откроем окошко, если что — это мы посмотрим.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

https://ria.ru/20230720/spg-1885178333.html

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html

https://ria.ru/20230719/dolgi-1884946970.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

украина

сша

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экономика, россия, антонио таяни, нато, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), украина, сша, аналитика