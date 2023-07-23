https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций
Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций - РИА Новости, 23.07.2023
Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций
Всегда приятно видеть, как враги России, которые пытались задушить продовольственный экспорт из России, сами стреляют себе в ногу. А когда тебе подставляет... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:00
2023-07-23T08:00
2023-07-23T08:06
экономика
россия
антонио таяни
нато
cargill
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
украина
сша
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Всегда приятно видеть, как враги России, которые пытались задушить продовольственный экспорт из России, сами стреляют себе в ногу. А когда тебе подставляет плечо сама природа — это приятнее вдвойне.Один из главных глашатаев вечной перемоги Запада над Россией, британская The Guardian, внезапно разродилась жалобной статьей, в которой рассказывается, что продовольственная безопасность всего мира оказалась в опасности из-за аномальной жары. В "цветущем саду", то есть в Европе, жара бьет все рекорды: например, температура воздуха на итальянской Сардинии может достигнуть 50 градусов Цельсия. По оценкам специалистов, нынешний июль в мире может стать самым жарким за многие сотни (если не тысячи) лет.Таким образом, сейчас одновременно в разных регионах мира возрастают риски потери крупных урожаев, что неминуемо окажет существенное влияние на стоимость и доступность продовольствия, иными словами — в ближайшие десять лет стоимость еды в мире резко подскочит.Новая климатическая зрада пришла на фоне и без того катастрофической ситуации с едой в стане "золотого миллиарда". По признанию Европейского продовольственного агентства, в этом году производство зерновых и злаковых в южных странах Евросоюза коллапсировало по сравнению с 2022 годом на 60%. Прошлый урожай был признан самым плохим с 2007-го. Именно поэтому Запад так истерил по поводу зерновой сделки: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни случайно проговорился и подтвердил, что богатые страны заграбастали себе 80% зерна, хотя со слезами на глазах врали, что оно идет суданским и эфиопским младенцам. Также сели в лужу главные друзья Украины — США и Канада, которые считали себя в домике и были уверены, что уж себя-то они прокормят при любом климате, а остальные пусть жарятся. Издание The Conversation опубликовало покаянную статью, в которой один из экспертов по климату признается, что предсказания о том, что глобальное потепление поможет увеличить урожай в Северной Америке, — туфта. На самом деле оказалось, что сразу несколько значимых в этом плане регионов континента подвержены серьезным рискам одновременных климатических аномалий, ударяющих по производству еды, что мы и видим уже сейчас.По последним отчетам и докладам, цены на продукты в США растут "историческими темпами". Всего за год цены на еду от производителей в Америке выросли на 17%, что является самым плохим показателем с апреля 1979 года. Количество семей в США, для которых вопрос цен на продукты является решающим, достиг почти пятой части всего населения.Не лучше ситуация и в остальном мире.По последним данным Всемирного банка, продовольственная инфляция резко ускоряется выше пороговых значений в 70% стран со средними доходами и в 78,9% самых богатых стран, не говоря уже об остальных. Примечательно, что хваленая западная солидарность, когда речь идет о колбасе, вдруг куда-то испаряется: по данным того же ВБ, сейчас в 37 странах введены ограничения или полный запрет на экспорт продовольствия. Это можно понять: всегда приятнее говорить о сплоченности, монолитности и нерушимости, когда у тебя в загашнике еще есть хлебушек, а у соседей нет.Но скоро определять, у кого есть хлебушек, будут не они.К великому удивлению и неудовольствию Евросоюза, США и прочих стран НАТО, в самом санкционном в истории 2022 году Россия поставила рекорд по производству и экспорту зерна — 158 миллионов и 60 миллионов тонн соответственно. Этот год обещает быть несколько хуже: по сообщению главы Минсельхоза Патрушева, мы планируем собрать порядка 123 миллионов тонн зерна с экспортным потенциалом в 55 миллионов тонн. Однако министр немного кокетничает, потому что в статистику не включены цифры новых российских регионов, так что объемы будут серьезно больше.С учетом этих цифр и на фоне выхода России из зерновой сделки на Западе творится сущая истерия. Видные западные эксперты заламывают руки и стонут, что после фактического выключения Украины из оборота доля России в мировом экспорте пшеницы уже в этом году дойдет до 22,3% (с 20%), а доля Украины с 9,7% снизится минимум вдвое. По сообщению австрийского Института экономических исследований Wifo, "статистика говорит о том, что русские приобретают новые доли на рынке за счет Украины".Вдвойне приятно и то, что главными бенефициарами по вывозу зерна с Украины были западные корпорации-монстры вроде Cargill, DuPont и Monsanto, которые владеют на Украине значительной частью пахотных земель, и теперь их потенциальные доходы без помощи рук переместятся в российский бюджет.А Россия?А Россия методично готовится к наплыву страждущих. Например, этой весной в порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал, благодаря которому максимальная экспортная мощность России по зерновым превысит 70 миллионов тонн в год, то есть при желании накормить мы можем всех, если будут себя хорошо вести.Ну и не забудем про себя, конечно: в России на данный момент аккумулированы просто колоссальные переходящие запасы зерна "на всякий случай" — 29 миллионов тонн (в два раза больше, чем в прошлом году), что эффективно сдерживает внутренние цены и гарантирует нам спокойствие при любой турбулентности "за бортом".А кому мы откроем окошко, если что — это мы посмотрим.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
https://ria.ru/20230720/spg-1885178333.html
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html
https://ria.ru/20230719/dolgi-1884946970.html
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
экономика, россия, антонио таяни, нато, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), украина, сша, аналитика
Экономика, Россия, Антонио Таяни, НАТО, Cargill, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Украина, США, Аналитика
Всегда приятно видеть, как враги России, которые пытались задушить продовольственный экспорт из России, сами стреляют себе в ногу. А когда тебе подставляет плечо сама природа — это приятнее вдвойне.
Один из главных глашатаев вечной перемоги Запада над Россией, британская The Guardian, внезапно разродилась жалобной статьей, в которой рассказывается, что продовольственная безопасность всего мира оказалась в опасности из-за аномальной жары. В "цветущем саду", то есть в Европе
, жара бьет все рекорды: например, температура воздуха на итальянской Сардинии
может достигнуть 50 градусов Цельсия. По оценкам специалистов, нынешний июль в мире может стать самым жарким за многие сотни (если не тысячи) лет.
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
Таким образом, сейчас одновременно в разных регионах мира возрастают риски потери крупных урожаев, что неминуемо окажет существенное влияние на стоимость и доступность продовольствия, иными словами — в ближайшие десять лет стоимость еды в мире резко подскочит.
Новая климатическая зрада пришла на фоне и без того катастрофической ситуации с едой в стане "золотого миллиарда". По признанию
Европейского продовольственного агентства, в этом году производство зерновых и злаковых в южных странах Евросоюза коллапсировало по сравнению с 2022 годом на 60%. Прошлый урожай был признан самым плохим с 2007-го. Именно поэтому Запад так истерил по поводу зерновой сделки: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
случайно проговорился и подтвердил, что богатые страны заграбастали себе 80% зерна, хотя со слезами на глазах врали, что оно идет суданским и эфиопским младенцам.
Также сели в лужу главные друзья Украины
— США
и Канада
, которые считали себя в домике и были уверены, что уж себя-то они прокормят при любом климате, а остальные пусть жарятся. Издание The Conversation опубликовало покаянную статью, в которой один из экспертов по климату признается, что предсказания о том, что глобальное потепление поможет увеличить урожай в Северной Америке
, — туфта. На самом деле оказалось, что сразу несколько значимых в этом плане регионов континента подвержены серьезным рискам одновременных климатических аномалий, ударяющих по производству еды, что мы и видим уже сейчас.
Америка уложила Европу на разделочный стол
По последним отчетам и докладам, цены на продукты в США растут "историческими темпами". Всего за год цены на еду от производителей в Америке
выросли на 17%, что является самым плохим показателем с апреля 1979 года. Количество семей в США, для которых вопрос цен на продукты является решающим, достиг почти пятой части всего населения.
Не лучше ситуация и в остальном мире.
По последним данным Всемирного банка, продовольственная инфляция резко ускоряется выше пороговых значений в 70% стран со средними доходами и в 78,9% самых богатых стран, не говоря уже об остальных. Примечательно, что хваленая западная солидарность, когда речь идет о колбасе, вдруг куда-то испаряется: по данным того же ВБ, сейчас в 37 странах введены ограничения или полный запрет на экспорт продовольствия. Это можно понять: всегда приятнее говорить о сплоченности, монолитности и нерушимости, когда у тебя в загашнике еще есть хлебушек, а у соседей нет.
Но скоро определять, у кого есть хлебушек, будут не они.
Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку
К великому удивлению и неудовольствию Евросоюза, США и прочих стран НАТО
, в самом санкционном в истории 2022 году Россия поставила рекорд по производству и экспорту зерна — 158 миллионов и 60 миллионов тонн соответственно. Этот год обещает быть несколько хуже: по сообщению главы Минсельхоза
Патрушева, мы планируем собрать порядка 123 миллионов тонн зерна с экспортным потенциалом в 55 миллионов тонн. Однако министр немного кокетничает, потому что в статистику не включены цифры новых российских регионов, так что объемы будут серьезно больше.
С учетом этих цифр и на фоне выхода России из зерновой сделки на Западе творится сущая истерия. Видные западные эксперты заламывают руки и стонут, что после фактического выключения Украины из оборота доля России в мировом экспорте пшеницы уже в этом году дойдет до 22,3% (с 20%), а доля Украины с 9,7% снизится минимум вдвое. По сообщению австрийского Института экономических исследований Wifo, "статистика говорит о том, что русские приобретают новые доли на рынке за счет Украины".
Вдвойне приятно и то, что главными бенефициарами по вывозу зерна с Украины были западные корпорации-монстры вроде Cargill
, DuPont
и Monsanto, которые владеют на Украине значительной частью пахотных земель, и теперь их потенциальные доходы без помощи рук переместятся в российский бюджет.
Россия требует расплатиться по долгам
А Россия методично готовится к наплыву страждущих. Например, этой весной в порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал, благодаря которому максимальная экспортная мощность России по зерновым превысит 70 миллионов тонн в год, то есть при желании накормить мы можем всех, если будут себя хорошо вести.
Ну и не забудем про себя, конечно: в России на данный момент аккумулированы просто колоссальные переходящие запасы зерна "на всякий случай" — 29 миллионов тонн (в два раза больше, чем в прошлом году), что эффективно сдерживает внутренние цены и гарантирует нам спокойствие при любой турбулентности "за бортом".
А кому мы откроем окошко, если что — это мы посмотрим.
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка