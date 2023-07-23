https://ria.ru/20230723/poluprovodniki-1885761485.html
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников - РИА Новости, 23.07.2023
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников
Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:05
2023-07-23T06:05
2023-07-23T06:05
япония
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в воскресенье, 23 июля. Согласно обнародованному на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии распоряжению от 23 мая, ужесточение контроля за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые ранее приняли решение по ограничению экспорта полупроводников в Китай. В частности, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травлению, напылению и другие. Ужесточение норм экспортного контроля предполагает, что процедура оформления товаров из данного списка усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности. В свою очередь, Китай выразил решительный протест в связи с решением японского правительства и заявил, что оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. В частности, в заявлении МИД КНР указывалось, что введенные японской стороной меры нанесут серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также китайско-японскому экономическому и торговому сотрудничеству, нарушат структуру глобальной полупроводниковой промышленности, окажут влияние на безопасность и стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.
https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html
япония
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, китай
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников
Япония с 23 июля ужесточает контроль за экспортом товаров для производства полупроводников
ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в воскресенье, 23 июля.
Согласно обнародованному на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии распоряжению от 23 мая, ужесточение контроля за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые ранее приняли решение по ограничению экспорта полупроводников в Китай
.
В частности, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травлению, напылению и другие. Ужесточение норм экспортного контроля предполагает, что процедура оформления товаров из данного списка усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности.
В свою очередь, Китай выразил решительный протест в связи с решением японского правительства и заявил, что оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. В частности, в заявлении МИД КНР указывалось, что введенные японской стороной меры нанесут серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также китайско-японскому экономическому и торговому сотрудничеству, нарушат структуру глобальной полупроводниковой промышленности, окажут влияние на безопасность и стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.
СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал"