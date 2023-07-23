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Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников - РИА Новости, 23.07.2023
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06:05 23.07.2023
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Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников - РИА Новости, 23.07.2023
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников
Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:05
2023-07-23T06:05
япония
китай
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ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в воскресенье, 23 июля. Согласно обнародованному на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии распоряжению от 23 мая, ужесточение контроля за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые ранее приняли решение по ограничению экспорта полупроводников в Китай. В частности, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травлению, напылению и другие. Ужесточение норм экспортного контроля предполагает, что процедура оформления товаров из данного списка усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности. В свою очередь, Китай выразил решительный протест в связи с решением японского правительства и заявил, что оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. В частности, в заявлении МИД КНР указывалось, что введенные японской стороной меры нанесут серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также китайско-японскому экономическому и торговому сотрудничеству, нарушат структуру глобальной полупроводниковой промышленности, окажут влияние на безопасность и стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.
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япония, китай
Япония, Китай
Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников

Япония с 23 июля ужесточает контроль за экспортом товаров для производства полупроводников

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в воскресенье, 23 июля.
Согласно обнародованному на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии распоряжению от 23 мая, ужесточение контроля за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые ранее приняли решение по ограничению экспорта полупроводников в Китай.
В частности, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травлению, напылению и другие. Ужесточение норм экспортного контроля предполагает, что процедура оформления товаров из данного списка усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности.
В свою очередь, Китай выразил решительный протест в связи с решением японского правительства и заявил, что оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. В частности, в заявлении МИД КНР указывалось, что введенные японской стороной меры нанесут серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также китайско-японскому экономическому и торговому сотрудничеству, нарушат структуру глобальной полупроводниковой промышленности, окажут влияние на безопасность и стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.
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