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Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников

Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников - РИА Новости, 23.07.2023

Токио ужесточает контроль за экспортом товаров для создания полупроводников

Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T06:05

2023-07-23T06:05

2023-07-23T06:05

япония

китай

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ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Решение правительства Японии об ужесточении экспорта 23 видов товаров, необходимых для производства передовых видов полупроводников, вступило в силу в воскресенье, 23 июля. Согласно обнародованному на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии распоряжению от 23 мая, ужесточение контроля за экспортом вводится в отношении всех стран и регионов, за исключением 42 государств и территорий, которые ранее приняли решение по ограничению экспорта полупроводников в Китай. В частности, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травлению, напылению и другие. Ужесточение норм экспортного контроля предполагает, что процедура оформления товаров из данного списка усложнится, также будет необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности. В свою очередь, Китай выразил решительный протест в связи с решением японского правительства и заявил, что оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. В частности, в заявлении МИД КНР указывалось, что введенные японской стороной меры нанесут серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также китайско-японскому экономическому и торговому сотрудничеству, нарушат структуру глобальной полупроводниковой промышленности, окажут влияние на безопасность и стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.

https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html

япония

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япония, китай