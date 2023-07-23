https://ria.ru/20230723/obstrely-1885780299.html

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки - РИА Новости, 23.07.2023

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области минимум 85 раз, интенсивность обстрелов остается высокой, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:27

2023-07-23T11:27

2023-07-23T11:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области минимум 85 раз, интенсивность обстрелов остается высокой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В воскресенье Гладков опубликовал сводку за 22 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 85. С начала недели интенсивность обстрелов остается высокой, для сравнения, среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за текущую неделю составляет около сотни в день. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА две гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка - зафиксировано три и 10 прилетов соответственно", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено семь минометных снарядов. В Волоконовском районе шесть раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка - семь. По словам главы региона, по окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе произошел обстрел из миномета, в результате которого было зафиксировано два прилета. Кроме того, противник сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. В окрестностях села Репяховка было выпущено четыре минометных снаряда, а по территории между селами Репяховка и Графовка - пять. Также с беспилотника было сброшено одно неустановленное взрывное устройство на окраине Репяховки. "В Шебекинском городском округе в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших и разрушений. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино - восемь. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230722/zhuravlevka-1885658915.html

https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков