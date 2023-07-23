https://ria.ru/20230723/obstrely-1885780299.html
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки - РИА Новости, 23.07.2023
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области минимум 85 раз, интенсивность обстрелов остается высокой, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:27
2023-07-23T11:27
2023-07-23T11:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области минимум 85 раз, интенсивность обстрелов остается высокой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В воскресенье Гладков опубликовал сводку за 22 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 85. С начала недели интенсивность обстрелов остается высокой, для сравнения, среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за текущую неделю составляет около сотни в день. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА две гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка - зафиксировано три и 10 прилетов соответственно", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено семь минометных снарядов. В Волоконовском районе шесть раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка - семь. По словам главы региона, по окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе произошел обстрел из миномета, в результате которого было зафиксировано два прилета. Кроме того, противник сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. В окрестностях села Репяховка было выпущено четыре минометных снаряда, а по территории между селами Репяховка и Графовка - пять. Также с беспилотника было сброшено одно неустановленное взрывное устройство на окраине Репяховки. "В Шебекинском городском округе в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших и разрушений. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино - восемь. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230722/zhuravlevka-1885658915.html
https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за сутки
Гладков: ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 85 раз за прошедшие сутки
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области минимум 85 раз, интенсивность обстрелов остается высокой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале
.
В воскресенье Гладков опубликовал сводку за 22 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 85. С начала недели интенсивность обстрелов остается высокой, для сравнения, среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за текущую неделю составляет около сотни в день.
"В Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА две гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка - зафиксировано три и 10 прилетов соответственно", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено семь минометных снарядов. В Волоконовском районе шесть раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка - семь.
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Белгородской области
По словам главы региона, по окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе произошел обстрел из миномета, в результате которого было зафиксировано два прилета. Кроме того, противник сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства. В окрестностях села Репяховка было выпущено четыре минометных снаряда, а по территории между селами Репяховка и Графовка - пять. Также с беспилотника было сброшено одно неустановленное взрывное устройство на окраине Репяховки.
"В Шебекинском городском округе в селе Середа противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших и разрушений. По селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино - восемь. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
В Белгородской области сбили беспилотник