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В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/obstrel-1885836872.html
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение - РИА Новости, 23.07.2023
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение
Поселок Краснооктябрьский обесточен, в селе Веселое нарушено энергоснабжение, в Тёткино Курской области повреждены крыши двух домов после обстрела со стороны... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T20:35
2023-07-23T20:35
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский обесточен, в селе Веселое нарушено энергоснабжение, в Тёткино Курской области повреждены крыши двух домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано 16 прилетов. В результате осколками повреждены крыши двух домов. Также сегодня обстрелян поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого", - сообщил Старовойт.По словам губернатора, в поселке Краснооктябрьский в результате обстрела загорелся многоквартирный дом, в котором никто не проживал. Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885331789.html
курская область
украина
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происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение

В курских поселках Краснооктябрьский и Веселое после обстрела нарушено электроснабжение

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела поселка Тёткино Курской области
Последствия обстрела поселка Тёткино Курской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела поселка Тёткино Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский обесточен, в селе Веселое нарушено энергоснабжение, в Тёткино Курской области повреждены крыши двух домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано 16 прилетов. В результате осколками повреждены крыши двух домов. Также сегодня обстрелян поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого", - сообщил Старовойт.
По словам губернатора, в поселке Краснооктябрьский в результате обстрела загорелся многоквартирный дом, в котором никто не проживал.
Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Теткино после обстрела со стороны ВСУ загорелись жилые дома
20 июля, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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