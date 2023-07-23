https://ria.ru/20230723/obstrel-1885836872.html
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение - РИА Новости, 23.07.2023
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение
Поселок Краснооктябрьский обесточен, в селе Веселое нарушено энергоснабжение, в Тёткино Курской области повреждены крыши двух домов после обстрела со стороны... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T20:35
2023-07-23T20:35
2023-07-23T20:35
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Поселок Краснооктябрьский обесточен, в селе Веселое нарушено энергоснабжение, в Тёткино Курской области повреждены крыши двух домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано 16 прилетов. В результате осколками повреждены крыши двух домов. Также сегодня обстрелян поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Веселого", - сообщил Старовойт.По словам губернатора, в поселке Краснооктябрьский в результате обстрела загорелся многоквартирный дом, в котором никто не проживал. Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885331789.html
курская область
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение
В курских поселках Краснооктябрьский и Веселое после обстрела нарушено электроснабжение