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В Запорожье предположили, что ВСУ начнут новую фазу наступления в июле - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 23.07.2023 (обновлено: 17:00 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html
В Запорожье предположили, что ВСУ начнут новую фазу наступления в июле
В Запорожье предположили, что ВСУ начнут новую фазу наступления в июле - РИА Новости, 23.07.2023
В Запорожье предположили, что ВСУ начнут новую фазу наступления в июле
Новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля и продлится до середины августа, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:31
2023-07-23T17:00
специальная военная операция на украине
киев
владимир рогов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
запорожская аэс
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля и продлится до середины августа, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей", — уточнил он. По его словам, украинские войска, в том числе, могут попытаться открыть вторую линию фронта, пойдя на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230723/tekhnika-1885785292.html
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киев, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, запорожская аэс, нато, днепропетровская область, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Рогов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, НАТО, Днепропетровская область, Днепр (город)
В Запорожье предположили, что ВСУ начнут новую фазу наступления в июле

Рогов заявил, что ВСУ планируют провести новую фазу наступления в конце июля

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Новая фаза наступления украинских войск рассчитана на конец июля и продлится до середины августа, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей", — уточнил он.
По его словам, украинские войска, в том числе, могут попытаться открыть вторую линию фронта, пойдя на форсирование Днепра в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС.
Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
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Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир РоговВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСНАТОДнепропетровская областьДнепр (город)
 
 
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