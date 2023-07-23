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Тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме - РИА Новости, 23.07.2023
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06:54 23.07.2023 (обновлено: 11:01 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/malchik-1885762828.html
Тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме
Тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме - РИА Новости, 23.07.2023
Тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме
Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоеме, расположенном недалеко от его же дома, сообщает... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:54
2023-07-23T11:01
кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоеме, расположенном недалеко от его же дома, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Ранее СУ СК сообщал, что в субботу ребенок вышел за пределы приусадебного участка дома, в котором жил с родителями и тремя другими малолетними детьми. Домой он не вернулся. На место происшествия выехала следственная группа со следователями-криминалистами. По данному факту было возбуждено уголовное дело."В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего. В настоящее время следователями СК России с участием специалистов осматривается место происшествия. В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка", — сообщает ведомство.Как в свою очередь уточняет пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, тело ребенка обнаружено в водоеме на улице Российская, по факту его гибели проводится проверка. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Рудничного района города Кемерово Дмитрий Ерынич.Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.
https://ria.ru/20230721/rybalka-1885479094.html
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кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме

СК: тело шестилетнего мальчика, пропавшего в Кузбассе, нашли в водоеме рядом с его домом

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоеме, расположенном недалеко от его же дома, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Ранее СУ СК сообщал, что в субботу ребенок вышел за пределы приусадебного участка дома, в котором жил с родителями и тремя другими малолетними детьми. Домой он не вернулся. На место происшествия выехала следственная группа со следователями-криминалистами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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"В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего. В настоящее время следователями СК России с участием специалистов осматривается место происшествия. В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка", — сообщает ведомство.
Как в свою очередь уточняет пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, тело ребенка обнаружено в водоеме на улице Российская, по факту его гибели проводится проверка. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Рудничного района города Кемерово Дмитрий Ерынич.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу.
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КемеровоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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