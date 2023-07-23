https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга - РИА Новости, 23.07.2023

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга

Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:20

2023-07-23T10:20

2023-07-23T10:26

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в телеграм-канале прокуратура Москвы. "На улице Беговой водитель автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном прокуратурой, видно, как Audi останавливается перед выездом на внешнюю сторону ТТК, после чего в бок машины врезается каршеринг. Отмечается, что пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребенок в Audi и водитель каршеринга. Дептранс сообщил, что движение в районе ДТП не затруднено.

https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва