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На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга - РИА Новости, 23.07.2023
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10:20 23.07.2023 (обновлено: 10:26 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга - РИА Новости, 23.07.2023
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга
Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:20
2023-07-23T10:26
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в телеграм-канале прокуратура Москвы. "На улице Беговой водитель автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном прокуратурой, видно, как Audi останавливается перед выездом на внешнюю сторону ТТК, после чего в бок машины врезается каршеринг. Отмечается, что пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребенок в Audi и водитель каршеринга. Дептранс сообщил, что движение в районе ДТП не затруднено.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга

В Хорошевском районе Москвы каршеринг влетел в иномарку, один человек погиб

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП в Хорошевском районе Москвы
На месте ДТП в Хорошевском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : прокуратура Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в телеграм-канале прокуратура Москвы.
"На улице Беговой водитель автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном прокуратурой, видно, как Audi останавливается перед выездом на внешнюю сторону ТТК, после чего в бок машины врезается каршеринг.
Отмечается, что пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребенок в Audi и водитель каршеринга.
Дептранс сообщил, что движение в районе ДТП не затруднено.
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