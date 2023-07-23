https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга - РИА Новости, 23.07.2023
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга
Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:20
2023-07-23T10:20
2023-07-23T10:26
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в телеграм-канале прокуратура Москвы. "На улице Беговой водитель автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном прокуратурой, видно, как Audi останавливается перед выездом на внешнюю сторону ТТК, после чего в бок машины врезается каршеринг. Отмечается, что пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребенок в Audi и водитель каршеринга. Дептранс сообщил, что движение в районе ДТП не затруднено.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга
В Хорошевском районе Москвы каршеринг влетел в иномарку, один человек погиб
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Каршеринг влетел в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок, а также водитель каршеринга, сообщается в телеграм-канале
прокуратура Москвы.
"На улице Беговой водитель автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. В результате дорожной аварии на месте от полученных повреждений погиб водитель Audi", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном прокуратурой, видно, как Audi останавливается перед выездом на внешнюю сторону ТТК, после чего в бок машины врезается каршеринг.
Отмечается, что пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребенок в Audi и водитель каршеринга.
Дептранс
сообщил, что движение в районе ДТП не затруднено.
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