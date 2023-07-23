https://ria.ru/20230723/fili-1885771144.html
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк - РИА Новости, 23.07.2023
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк
Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T09:22
2023-07-23T09:22
2023-07-23T09:22
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "В детском парке "Фили" откроем новые места для отдыха - оранжерею и веревочный парк. Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе", - написал мэр. Он отметил, что в прошлом году в парке завершили комплексное благоустройство: открыли мини-зоопарк, биостанции, спортивные площадки, летний кинотеатр, реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обновили сцену и лавочки. По его словам, после благоустройства там провели больше 100 мероприятий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк
Собянин: в "Филях" в Москве откроют веревочный парк и оранжерею
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
.
"В детском парке "Фили" откроем новые места для отдыха - оранжерею и веревочный парк. Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе", - написал мэр.
Он отметил, что в прошлом году в парке завершили комплексное благоустройство: открыли мини-зоопарк, биостанции, спортивные площадки, летний кинотеатр, реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обновили сцену и лавочки. По его словам, после благоустройства там провели больше 100 мероприятий.
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