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В "Филях" в Москве откроют веревочный парк - РИА Новости, 23.07.2023
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09:22 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/fili-1885771144.html
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк - РИА Новости, 23.07.2023
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк
Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T09:22
2023-07-23T09:22
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "В детском парке "Фили" откроем новые места для отдыха - оранжерею и веревочный парк. Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе", - написал мэр. Он отметил, что в прошлом году в парке завершили комплексное благоустройство: открыли мини-зоопарк, биостанции, спортивные площадки, летний кинотеатр, реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обновили сцену и лавочки. По его словам, после благоустройства там провели больше 100 мероприятий.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В "Филях" в Москве откроют веревочный парк

Собянин: в "Филях" в Москве откроют веревочный парк и оранжерею

© РИА Новости / Андрей ФинтисовПарк "Фили"
Парк Фили - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Парк "Фили". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"В детском парке "Фили" откроем новые места для отдыха - оранжерею и веревочный парк. Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе", - написал мэр.
Он отметил, что в прошлом году в парке завершили комплексное благоустройство: открыли мини-зоопарк, биостанции, спортивные площадки, летний кинотеатр, реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обновили сцену и лавочки. По его словам, после благоустройства там провели больше 100 мероприятий.
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