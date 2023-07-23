https://ria.ru/20230723/fili-1885771144.html

В "Филях" в Москве откроют веревочный парк

В "Филях" в Москве откроют веревочный парк - РИА Новости, 23.07.2023

В "Филях" в Москве откроют веревочный парк

Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T09:22

2023-07-23T09:22

2023-07-23T09:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Веревочный парк и оранжерею откроют в детском парке "Фили" в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "В детском парке "Фили" откроем новые места для отдыха - оранжерею и веревочный парк. Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе", - написал мэр. Он отметил, что в прошлом году в парке завершили комплексное благоустройство: открыли мини-зоопарк, биостанции, спортивные площадки, летний кинотеатр, реконструировали манеж для занятий верховой ездой и обновили сцену и лавочки. По его словам, после благоустройства там провели больше 100 мероприятий.

https://ria.ru/20230721/moskva-1885410054.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин