https://ria.ru/20230723/draka-1885765123.html
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 23.07.2023
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой
В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:15
2023-07-23T08:15
2023-07-23T15:11
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл — РИА Новости. В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью два статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия") и 213 УК ("Хулиганство"), по которым в настоящий момент проводятся оперативно-следственные действия", — указали в ведомстве.По информации пресс-службы, сообщение о происшествии возле магазина на проспекте Победы в Долинске поступило в местное отделение полиции вечером в субботу. Участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. Сейчас задержаны шесть участников драки. В местных соцсетях очевидцы происшествия выложили многочисленные видео, на которых запечатлены фрагменты драки, столкновения автомобилей и слышны выстрелы.
https://ria.ru/20230722/pesnya-1885745503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой, шесть человек задержали