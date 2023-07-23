https://ria.ru/20230723/draka-1885765123.html

На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой

На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 23.07.2023

На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой

В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:15

2023-07-23T08:15

2023-07-23T15:11

происшествия

россия

сахалин

сахалинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл — РИА Новости. В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью два статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия") и 213 УК ("Хулиганство"), по которым в настоящий момент проводятся оперативно-следственные действия", — указали в ведомстве.По информации пресс-службы, сообщение о происшествии возле магазина на проспекте Победы в Долинске поступило в местное отделение полиции вечером в субботу. Участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. Сейчас задержаны шесть участников драки. В местных соцсетях очевидцы происшествия выложили многочисленные видео, на которых запечатлены фрагменты драки, столкновения автомобилей и слышны выстрелы.

https://ria.ru/20230722/pesnya-1885745503.html

россия

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сахалин, сахалинская область