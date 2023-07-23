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На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 23.07.2023
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08:15 23.07.2023 (обновлено: 15:11 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/draka-1885765123.html
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой - РИА Новости, 23.07.2023
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой
В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:15
2023-07-23T15:11
происшествия
россия
сахалин
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл — РИА Новости. В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале. &quot;Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью два статьи 111 УК (&quot;Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия&quot;) и 213 УК (&quot;Хулиганство&quot;), по которым в настоящий момент проводятся оперативно-следственные действия&quot;, — указали в ведомстве.По информации пресс-службы, сообщение о происшествии возле магазина на проспекте Победы в Долинске поступило в местное отделение полиции вечером в субботу. Участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. Сейчас задержаны шесть участников драки. В местных соцсетях очевидцы происшествия выложили многочисленные видео, на которых запечатлены фрагменты драки, столкновения автомобилей и слышны выстрелы.
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россия
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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой

На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой, шесть человек задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл — РИА Новости. В городе Долинск на юге Сахалина накануне произошла массовая драка со стрельбой и ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
«

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью два статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия") и 213 УК ("Хулиганство"), по которым в настоящий момент проводятся оперативно-следственные действия", — указали в ведомстве.

По информации пресс-службы, сообщение о происшествии возле магазина на проспекте Победы в Долинске поступило в местное отделение полиции вечером в субботу. Участники драки, пытаясь скрыться с места происшествия, совершили ДТП. Сейчас задержаны шесть участников драки.
В местных соцсетях очевидцы происшествия выложили многочисленные видео, на которых запечатлены фрагменты драки, столкновения автомобилей и слышны выстрелы.
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