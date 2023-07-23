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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/donetsk-1885777666.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и населенные пункты Александровка и Горловка, выпустив за два часа 23 снаряда, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:00
2023-07-23T11:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и населенные пункты Александровка и Горловка, выпустив за два часа 23 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Украинские войска продолжили обстрел Донецка: с 09.40 до 10.20 по Донецку было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Ведомство также сообщило об обстрелах других населенных пунктов: в 10.00 украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Александровке, а через двадцать минут обстреляли четырьмя снарядами калибра 122 миллиметра Горловку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за два часа выпустили 23 снаряда по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и населенные пункты Александровка и Горловка, выпустив за два часа 23 снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Украинские войска продолжили обстрел Донецка: с 09.40 до 10.20 по Донецку было выпущено 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Ведомство также сообщило об обстрелах других населенных пунктов: в 10.00 украинские войска выпустили четыре натовских снаряда по Александровке, а через двадцать минут обстреляли четырьмя снарядами калибра 122 миллиметра Горловку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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