СМИ: ЕК работает над санкциями против экспорта российских алмазов
RT: в ЕК заявили, что продолжают работать над санкциями против экспорта российских алмазов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Европейская комиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT со ссылкой на письменный ответ представителя Европейской комиссии Мейрид Макгинес на запрос одного из депутатов Европарламента.
"Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов", - говорится в письме Макгинес. По ее словам, ЕК в этом направлении сотрудничает со странами G7.
Ранее сообщалось, что ЕС уже работает над 12-м пакетом санкций против России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад