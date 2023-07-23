https://ria.ru/20230723/almazy-1885773346.html

СМИ: ЕК работает над санкциями против экспорта российских алмазов

СМИ: ЕК работает над санкциями против экспорта российских алмазов - РИА Новости, 23.07.2023

СМИ: ЕК работает над санкциями против экспорта российских алмазов

Европейская комиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT со ссылкой на письменный ответ... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T09:59

2023-07-23T09:59

2023-07-23T09:59

еврокомиссия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Европейская комиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT со ссылкой на письменный ответ представителя Европейской комиссии Мейрид Макгинес на запрос одного из депутатов Европарламента. "Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов", - говорится в письме Макгинес. По ее словам, ЕК в этом направлении сотрудничает со странами G7. Ранее сообщалось, что ЕС уже работает над 12-м пакетом санкций против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад

https://ria.ru/20230519/embargo-1872787940.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврокомиссия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии