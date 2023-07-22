https://ria.ru/20230722/voenkor-1885685017.html

Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов

Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2023

Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:14

2023-07-22T15:14

2023-07-22T15:33

россия

луганск

донецк

владимир рогов

общество

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. "Он по праву пользовался уважением у коллег и военных. Ростислав всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о войне, находясь на самом острие происходящих событий - Луганск и Донецк, Карабах и Запорожская область. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Рогов.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html

россия

луганск

донецк

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Варвара Скокшина

россия, луганск, донецк, владимир рогов, общество, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво