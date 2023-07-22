https://ria.ru/20230722/voenkor-1885685017.html
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2023
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:14
2023-07-22T15:14
2023-07-22T15:33
россия
луганск
донецк
владимир рогов
общество
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. "Он по праву пользовался уважением у коллег и военных. Ростислав всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о войне, находясь на самом острие происходящих событий - Луганск и Донецк, Карабах и Запорожская область. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Рогов.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганск, донецк, владимир рогов, общество, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
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Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов
Рогов: военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, рассказывая правду