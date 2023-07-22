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Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2023
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15:14 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885685017.html
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов - РИА Новости, 22.07.2023
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:14
2023-07-22T15:33
россия
луганск
донецк
владимир рогов
общество
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. "Он по праву пользовался уважением у коллег и военных. Ростислав всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о войне, находясь на самом острие происходящих событий - Луганск и Донецк, Карабах и Запорожская область. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Рогов.
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россия, луганск, донецк, владимир рогов, общество, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Россия, Луганск, Донецк, Владимир Рогов, Общество, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов

Рогов: военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, рассказывая правду

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о происходящих событиях, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста.
"Он по праву пользовался уважением у коллег и военных. Ростислав всегда был на передовой, показывая и рассказывая правду о войне, находясь на самом острие происходящих событий - Луганск и Донецк, Карабах и Запорожская область. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Рогов.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
Вчера, 14:54
 
РоссияЛуганскДонецкВладимир РоговОбществоУмер военкор Ростислав ЖуравлевРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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