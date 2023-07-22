https://ria.ru/20230722/razminirovanie-1885632357.html
ВМС Британии вместе с союзниками обучают ВСУ разминированию на воде
ВМС Британии вместе с союзниками обучают ВСУ разминированию на воде - РИА Новости, 22.07.2023
ВМС Британии вместе с союзниками обучают ВСУ разминированию на воде
Британские военные совместно с экспертами из США, Франции, Бельгии и Грузии осуществляют подготовку украинских солдат по разминированию на воде, следует из... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T03:39
2023-07-22T03:39
2023-07-22T03:49
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британские военные совместно с экспертами из США, Франции, Бельгии и Грузии осуществляют подготовку украинских солдат по разминированию на воде, следует из заявления, опубликованного на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании. "Водолазы Королевского ВМС, специалисты по обезвреживанию бомб и разминированию обучают своих украинских коллег поиску и безопасному обезвреживанию мин и других взрывных устройств", - говорится в заявлении. Подготовка украинских водолазов, саперов, а также специалистов по работе "с подводными аппаратами без экипажа" проходит в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии. В подготовке, среди прочего, также принимают участие эксперты из США, Франции, Бельгии и Грузии. Обучение включает как очистку судоходных путей от мин, так и обеспечение безопасности мелководья и пляжей для десантных рейдов, очистку портов, причалов и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз. В рамках обучения также была проведена работа по ознакомлению с подводными аппаратами, изучающими потенциально опасные объекты перед началом работы водолазов-саперов. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230720/miny-1885376477.html
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сша, франция, бельгия, сергей лавров, нато, в мире
США, Франция, Бельгия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
ВМС Британии вместе с союзниками обучают ВСУ разминированию на воде
ВМС Британии вместе с экспертами из союзных стран обучают ВСУ разминированию на воде