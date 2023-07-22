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В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров

В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023

В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров

Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:23

2023-07-22T05:23

2023-07-22T05:23

магаданская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

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МАГАДАН, 22 июл – РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу СУ СК России по региону. "Предварительно установлено, что 7 июня 2023 года в соответствии со сведениями о лесопожарной обстановке в Магаданской области на территории участкового лесничества Ольского городского округа, входящего в границы государственного природного заповедника "Магаданский", зарегистрирован природный пожар на площади 24 гектара. К 18 июня 2023 года площадь лесного пожара увеличилась до 380 гектаров, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере не менее 7,5 миллионов рублей", - сообщает ведомство. Добавляется, что следствие даст оценку своевременности и достаточности мер, принимаемых должностными лицами органов, в компетенцию которых входят управленческие решения при ликвидации природных пожаров на заповедных территориях. "Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствием при содействии МЧС России осуществлен вылет на местность и осмотр места происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех юридически значимых обстоятельств", - отмечается в сообщении.

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магаданская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия