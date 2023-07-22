Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/pozhary-1885635030.html
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров
Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:23
2023-07-22T05:23
магаданская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МАГАДАН, 22 июл – РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу СУ СК России по региону. "Предварительно установлено, что 7 июня 2023 года в соответствии со сведениями о лесопожарной обстановке в Магаданской области на территории участкового лесничества Ольского городского округа, входящего в границы государственного природного заповедника "Магаданский", зарегистрирован природный пожар на площади 24 гектара. К 18 июня 2023 года площадь лесного пожара увеличилась до 380 гектаров, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере не менее 7,5 миллионов рублей", - сообщает ведомство. Добавляется, что следствие даст оценку своевременности и достаточности мер, принимаемых должностными лицами органов, в компетенцию которых входят управленческие решения при ликвидации природных пожаров на заповедных территориях. "Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствием при содействии МЧС России осуществлен вылет на местность и осмотр места происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех юридически значимых обстоятельств", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магаданская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Магаданская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров

В Магаданской области возбудили дело о халатности в отношении чиновников из-за пожаров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 июл – РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу СУ СК России по региону.
«
"Предварительно установлено, что 7 июня 2023 года в соответствии со сведениями о лесопожарной обстановке в Магаданской области на территории участкового лесничества Ольского городского округа, входящего в границы государственного природного заповедника "Магаданский", зарегистрирован природный пожар на площади 24 гектара. К 18 июня 2023 года площадь лесного пожара увеличилась до 380 гектаров, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере не менее 7,5 миллионов рублей", - сообщает ведомство.
Добавляется, что следствие даст оценку своевременности и достаточности мер, принимаемых должностными лицами органов, в компетенцию которых входят управленческие решения при ликвидации природных пожаров на заповедных территориях.
"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствием при содействии МЧС России осуществлен вылет на местность и осмотр места происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех юридически значимых обстоятельств", - отмечается в сообщении.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Якутии у села Соболох возник лесной пожар
20 июля, 06:50
 
Магаданская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала