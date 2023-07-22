https://ria.ru/20230722/pozhary-1885635030.html
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров
Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:23
2023-07-22T05:23
2023-07-22T05:23
магаданская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МАГАДАН, 22 июл – РИА Новости. Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, ответственных за тушение лесных пожаров, сообщает в субботу СУ СК России по региону. "Предварительно установлено, что 7 июня 2023 года в соответствии со сведениями о лесопожарной обстановке в Магаданской области на территории участкового лесничества Ольского городского округа, входящего в границы государственного природного заповедника "Магаданский", зарегистрирован природный пожар на площади 24 гектара. К 18 июня 2023 года площадь лесного пожара увеличилась до 380 гектаров, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере не менее 7,5 миллионов рублей", - сообщает ведомство. Добавляется, что следствие даст оценку своевременности и достаточности мер, принимаемых должностными лицами органов, в компетенцию которых входят управленческие решения при ликвидации природных пожаров на заповедных территориях. "Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствием при содействии МЧС России осуществлен вылет на местность и осмотр места происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех юридически значимых обстоятельств", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html
магаданская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Магаданская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
В Магаданской области возбудили дело о халатности из-за лесных пожаров
В Магаданской области возбудили дело о халатности в отношении чиновников из-за пожаров