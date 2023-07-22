https://ria.ru/20230722/porsche-1885727204.html

Суд в Екатеринбурге арестовал водителя Porsche, устроившего побег от ГИБДД

Суд в Екатеринбурге арестовал водителя Porsche, устроившего побег от ГИБДД - РИА Новости, 22.07.2023

Суд в Екатеринбурге арестовал водителя Porsche, устроившего побег от ГИБДД

Лихача на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, устроившего экстремальный побег от ГИБДД, арестовали на 15 суток, в крови у водителя обнаружили наркотические... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:46

2023-07-22T19:46

2023-07-22T19:52

происшествия

авто

свердловская область

екатеринбург

кировский район

валерий горелых

гибдд мвд рф

porsche panamera

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Лихача на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, устроившего экстремальный побег от ГИБДД, арестовали на 15 суток, в крови у водителя обнаружили наркотические вещества, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным ГУ МВД по Свердловской области, ночью в субботу сотрудники Госавтоинспекции увидели в центре Екатеринбурга водителя на Porsche Cayenne, проехавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора. Требования правоохранителей остановиться он проигнорировал и пытался скрыться. Началось преследование, во время которого мужчина на высокой скорости совершал опасные маневры. Уже во дворе в Пионерском районе города полицейские, сделав предупредительные выстрелы в воздух, открыли огонь по колесам, однако водитель кроссовера продолжил свой путь, протаранив при этом три патрульных и пять гражданских автомобиля. Как установили инспекторы ДПС, за рулем Porsche находился ранее судимый 46-летний гражданин. "Двадцать второго июля суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции в отношении уроженца Алапаевска, который минувшей ночью пытался скрыться от нарядов ДПС..., арестовал его на 15 суток", – сказал Горелых. По его словам, задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения. "В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества", – добавил представитель полиции.

https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html

https://ria.ru/20230716/dtp-1884469428.html

свердловская область

екатеринбург

кировский район

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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, кировский район, валерий горелых, гибдд мвд рф, porsche panamera