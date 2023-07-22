Суд в Екатеринбурге арестовал водителя Porsche, устроившего побег от ГИБДД
В Екатеринбурге водителя Porsche, скрывающегося от ГИБДД, арестовали на 15 суток
© Кадр из видео очевидцаВодитель на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД в Екатеринбурге
© Кадр из видео очевидца
Водитель на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Лихача на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, устроившего экстремальный побег от ГИБДД, арестовали на 15 суток, в крови у водителя обнаружили наркотические вещества, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным ГУ МВД по Свердловской области, ночью в субботу сотрудники Госавтоинспекции увидели в центре Екатеринбурга водителя на Porsche Cayenne, проехавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора. Требования правоохранителей остановиться он проигнорировал и пытался скрыться. Началось преследование, во время которого мужчина на высокой скорости совершал опасные маневры. Уже во дворе в Пионерском районе города полицейские, сделав предупредительные выстрелы в воздух, открыли огонь по колесам, однако водитель кроссовера продолжил свой путь, протаранив при этом три патрульных и пять гражданских автомобиля. Как установили инспекторы ДПС, за рулем Porsche находился ранее судимый 46-летний гражданин.
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"Двадцать второго июля суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции в отношении уроженца Алапаевска, который минувшей ночью пытался скрыться от нарядов ДПС..., арестовал его на 15 суток", – сказал Горелых.
По его словам, задержанный допустил 14 нарушений правил дорожного движения. "В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаружены наркотические вещества", – добавил представитель полиции.