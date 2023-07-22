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Украинские войска нанесли удары по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 22.07.2023

Украинские войска нанесли удары по Донецку и Макеевке

Украинские войска в субботу утром выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T06:48

2023-07-22T06:48

2023-07-22T06:48

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.55 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.10 – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 05.10 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.25 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230722/vzryvy-1885632246.html

донецк

макеевка

кировский район

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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, нато