https://ria.ru/20230722/kosachev-1885640671.html

Косачев рассказал об "экспорте безопасности" России для Африки

Косачев рассказал об "экспорте безопасности" России для Африки - РИА Новости, 22.07.2023

Косачев рассказал об "экспорте безопасности" России для Африки

Миссия РФ в Африке не должна сводиться к поиску союзников в противостоянии Западу, она заключается в поддержке африканских стран в их стремлении к становлению в РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:27

2023-07-22T08:27

2023-07-22T08:27

константин косачев

африка

россия

политика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Миссия РФ в Африке не должна сводиться к поиску союзников в противостоянии Западу, она заключается в поддержке африканских стран в их стремлении к становлению в качестве субъекта мировой политики, важный момент - "экспорт безопасности" странам континента, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Среди важных показателей для российско-африканского взаимодействия следует отметить "экспорт безопасности". Поддержка стабильности в тех или иных странах и содействие в урегулировании конфликтов становятся важным ресурсом оказания российской помощи государствам Африки", - сказал политик. Особенно это касается помощи государствам, на которых Запад отрабатывает очередные сценарии "цветных революций" и других технологий вмешательства во внутренние дела стран Африки с целью продвижения к власти прозападных сил, отметил вице-спикер СФ. При этом, как подчеркнул сенатор, "наше сотрудничество со странами перспективного африканского континента не должно строиться на тех же блоковых принципах, на которых его зачастую выстраивал Советский Союз". По мнению Косачева, общая позиция африканцев состоит в нежелании участвовать в конфликтах больших держав и в новых "холодных войнах". "Поэтому наша миссия в Африке не должна сводиться к поиску союзников в противостоянии Западу, но заключается в поддержке стран континента в их стремлении к становлению в качестве субъекта, а не объекта мировой политики", - уверен парламентарий. По словам законодателя, Россия заинтересована в укреплении африканской интеграции и ее институтов, в достижении независимости стран континента от внешнего влияния, в проведении коллективной Африкой суверенного курса в мировых делах - в этом наши интересы объективно совпадают с большинством африканских политических сил. Косачев отметил, что у России и Африки есть большой простор для сотрудничества, в том числе и по парламентской линии.

https://ria.ru/20230722/sdelka-1885626956.html

https://ria.ru/20230721/sammit-1885559390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, африка, россия, политика, форум "россия — африка"