https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885707000.html

Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС

Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.07.2023

Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС

Подтопления территории Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС как такового уже нет, осушено более 90% домов, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:18

2023-07-22T17:18

2023-07-22T17:18

происшествия

жкх

херсонская область

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

владимир путин

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Подтопления территории Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС как такового уже нет, осушено более 90% домов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Подтопления как такового уже нет - осушено больше 90 процентов домов. Вода продолжает стоять лишь в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах. Спасатели, коммунальщики и волонтёры продолжают её откачивать и приводить в порядок осушенные строения и территории. Большую помощь при ликвидации последствий ЧС оказывают регионы-шефы", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230720/urozhay-1885340363.html

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