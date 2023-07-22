https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885707000.html
Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.07.2023
Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС
Подтопления территории Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС как такового уже нет, осушено более 90% домов, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:18
2023-07-22T17:18
2023-07-22T17:18
происшествия
жкх
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
владимир путин
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Подтопления территории Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС как такового уже нет, осушено более 90% домов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Подтопления как такового уже нет - осушено больше 90 процентов домов. Вода продолжает стоять лишь в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах. Спасатели, коммунальщики и волонтёры продолжают её откачивать и приводить в порядок осушенные строения и территории. Большую помощь при ликвидации последствий ЧС оказывают регионы-шефы", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Происшествия, ЖКХ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Днепр (город), Россия
Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС
Сальдо: подтопления территории из-за разрушения Каховской ГЭС как такового уже нет