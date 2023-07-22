https://ria.ru/20230722/istra-1885688618.html
Глава Истры рассказала о мужчине, проникшем в частный дом в Подмосковье
Глава Истры рассказала о мужчине, проникшем в частный дом в Подмосковье - РИА Новости, 22.07.2023
Глава Истры рассказала о мужчине, проникшем в частный дом в Подмосковье
Вооружённый мужчина, проникший путем взлома в частный дом в городском округе Истра в Подмосковье, психически нездоров, на месте работает СОБР, сообщила глава... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:36
2023-07-22T15:36
2023-07-22T15:36
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооружённый мужчина, проникший путем взлома в частный дом в городском округе Истра в Подмосковье, психически нездоров, на месте работает СОБР, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в телеграм-канале. По данным ГУМВД, в субботу неизвестный проник в дом в коттеджном посёлке под Истрой, пытался удерживать людей, злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию. Уточняется, что, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". Согласно информации СК, забаррикадировавшийся в коттедже злоумышленник угрожал участковому, стрелял в сторону правоохранителей из окон, заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. "В коттеджном посёлке "Шервуд" городского округа Истра сегодня утром вооруженный автоматом человек проник в частный дом. Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири", - заявила Витушева.По её словам, в доме была совершена попытка взлома. Налётчик представился Вячеславом, действовал в одиночку и вооружён автоматом Калашникова с запасом патронов. "На месте уже работают сотрудники СОБР. Ведутся переговоры, чтобы взять злоумышленника живым", - добавила глава Истры.
https://ria.ru/20230716/strelba-1884507579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истра, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Истры рассказала о мужчине, проникшем в частный дом в Подмосковье
Глава Истры Витушева: проникший в коттедж мужчина, вероятно, психически нездоров