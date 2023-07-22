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Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести - РИА Новости, 22.07.2023
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:37
2023-07-22T14:37
2023-07-22T15:33
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885678174.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво
Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести