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Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести - РИА Новости, 22.07.2023
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14:37 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/fotokor-1885680143.html
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести - РИА Новости, 22.07.2023
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:37
2023-07-22T15:33
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво
Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести

Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
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РоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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