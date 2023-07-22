https://ria.ru/20230722/fotokor-1885680143.html

Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести

Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести - РИА Новости, 22.07.2023

Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:37

2023-07-22T14:37

2023-07-22T15:33

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885678174.html

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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, обстрел группы журналистов в зоне сво