https://ria.ru/20230722/elektrichestvo-1885677311.html

Пять областей на Украине частично остались без электричества

Пять областей на Украине частично остались без электричества - РИА Новости, 22.07.2023

Пять областей на Украине частично остались без электричества

Часть потребителей Одесской, Сумской и Днепропетровской области Украины остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме, частично без света остаются... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:21

2023-07-22T14:21

2023-07-22T20:09

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Часть потребителей Одесской, Сумской и Днепропетровской области Украины остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме, частично без света остаются жители Харьковской и Черниговской областей из-за обстрелов, сообщили в субботу в украинском министерстве энергетики. "Из-за технологических нарушений без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минэнерго. Сообщается, что авария произошла на оборудовании оператора системы электропередачи во Львовской области Украины, что привело к отключению линии электропередачи. Отмечается, что потребителей подключили к резервным линиям. Из сообщения следует, что из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. "В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов. В частности, без питания остались две угольные шахты. Под землей на время были заблокированы работники. Позже шахтеров успешно вывели на поверхность. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - добавили в минэнерго. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230716/elektrosnabzhenie-1884446374.html

https://ria.ru/20230708/podmoskove-1882915367.html

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черниговская область

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в мире, жкх, украина, вооруженные силы рф, черниговская область, одесская область