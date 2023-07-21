Зеленский поручил Залужному подготовить план работы зернового коридора
Зеленский поручил Залужному и Кулебе подготовить план для работы зернового коридора
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министерству иностранных дел Украины подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
"Ставка (главнокомандующего ВСУ). Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Главкому Залужному, командующему (ВМС Украины Алексею) Неижпапе и министру (инфраструктуры) Александру Кубракову (поручил) подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", - написал Зеленский. Он также сообщил, что заслушал доклады главкома, командующих сухопутными войсками Украины Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского. Кроме прочего, заслушали доклады министра обороны Алексея Резникова и "всех разведок".
Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.