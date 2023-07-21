https://ria.ru/20230721/zerno-1885517476.html

Зеленский поручил Залужному подготовить план работы зернового коридора

Зеленский поручил Залужному подготовить план работы зернового коридора - РИА Новости, 21.07.2023

Зеленский поручил Залужному подготовить план работы зернового коридора

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министерству иностранных дел Украины подготовить... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:52

2023-07-21T14:52

2023-07-21T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

украина

зерновая сделка

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министерству иностранных дел Украины подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". "Ставка (главнокомандующего ВСУ). Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Главкому Залужному, командующему (ВМС Украины Алексею) Неижпапе и министру (инфраструктуры) Александру Кубракову (поручил) подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", - написал Зеленский. Он также сообщил, что заслушал доклады главкома, командующих сухопутными войсками Украины Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского. Кроме прочего, заслушали доклады министра обороны Алексея Резникова и "всех разведок". Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885367141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр