https://ria.ru/20230721/vooruzheniya-1885585176.html

Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по контролю над вооружениями

Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 21.07.2023

Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по контролю над вооружениями

Россия не получала от США никаких письменных предложений по тематике возможного возобновления переговоров по контролю над вооружениями, но не готова вести... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:54

2023-07-21T18:54

2023-07-21T20:22

сша

россия

вашингтон (штат)

джейк салливан

сергей рябков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия не получала от США никаких письменных предложений по тематике возможного возобновления переговоров по контролю над вооружениями, но не готова вести диалог на той основе, которую Вашингтон озвучивает публично, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, ноты или личное письмо, - нет, не поступило. Но текст заявления на эту тему помощника президента США по нацбезопасности (Джейка Салливана) мы изучили и комментарии с нашей стороны были даны", - сказал Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова."Я бы хотел сказать, что на такой основе, которую сейчас предлагают американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей конфигурации. А именно - мы должны, прежде всего, убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону. Этого не происходит и близко", - добавил Рябков.По словам замминистра, скорее "происходит противоположный процесс - антироссийская составляющая (в американской политике - ред. )не просто доминирует, а усугубляется, переходит все мыслимые пределы с большими сопряженными с этим рисками"."Это одна сторона. Другая сторона - мы не можем обсуждать тематику контроля над вооружениями в режиме так называемой компартментализации, то есть выделения, вычленения из всей совокупности вопросов, составляющих повестку дня только некоторых элементов, интересующих США, и выведения за скобки других моментов, которые для нас, по крайней мере в теоретическом плане, не менее важны, чем то, что интересует американцев", - пояснил замминистра.Он отметил, что стратстабильность и факторы, на нее влияющие, должны рассматриваться в комплексе."Но опять-таки - это невозможно, пока не произойдет сдвигов в наших отношениях в целом. И Украина, и происходящее вокруг нее, - мы об этом тоже неоднократно говорили, - это лишь одна важная, но лишь одна часть сугубо антироссийского курса, проводимого Вашингтоном", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230721/voyna-1885598602.html

https://ria.ru/20230623/kontrol-1880021005.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), джейк салливан, сергей рябков