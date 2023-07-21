https://ria.ru/20230721/volzhskiy-1885462325.html

Программу развития Волжского продлили еще на два года

Программу развития Волжского продлили еще на два года - РИА Новости, 21.07.2023

Программу развития Волжского продлили еще на два года

Трехлетнюю программу развития Волжского, второго по величине города Волгоградской области, продлили еще на два года, выделив дополнительные 14 миллиардов... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:24

2023-07-21T12:24

2023-07-21T12:24

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

волжский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862699454_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_1c10c362fbf959d226a79e48821a9637.jpg

ВОЛГОГРАД, 21 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития Волжского, второго по величине города Волгоградской области, продлили еще на два года, выделив дополнительные 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел новую школу на одну тысячу мест в Волжском, которая примет 1 сентября первых учеников. Отмечается, что школа, как и ряд других социальных объектов, была построены в рамках трехлетней программы развитий города, принятой в 2019 году. "На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию. Ее объем, который изначально был порядка 5,5-6 миллиардов рублей, мы увеличили… По итогам 2023-2024 годов выйдем на уровень 20 миллиардов рублей", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Таким образом, дополнительно программа увеличена еще на 14 миллиардов рублей. По информации властей, средства пойдут на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство новых социальных объектов и модернизацию промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230711/dorogi-1883627826.html

волгоградская область

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, андрей бочаров, волжский