https://ria.ru/20230721/volzhskiy-1885462325.html
Программу развития Волжского продлили еще на два года
Программу развития Волжского продлили еще на два года - РИА Новости, 21.07.2023
Программу развития Волжского продлили еще на два года
Трехлетнюю программу развития Волжского, второго по величине города Волгоградской области, продлили еще на два года, выделив дополнительные 14 миллиардов... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:24
2023-07-21T12:24
2023-07-21T12:24
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
волжский
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ВОЛГОГРАД, 21 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития Волжского, второго по величине города Волгоградской области, продлили еще на два года, выделив дополнительные 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел новую школу на одну тысячу мест в Волжском, которая примет 1 сентября первых учеников. Отмечается, что школа, как и ряд других социальных объектов, была построены в рамках трехлетней программы развитий города, принятой в 2019 году. "На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию. Ее объем, который изначально был порядка 5,5-6 миллиардов рублей, мы увеличили… По итогам 2023-2024 годов выйдем на уровень 20 миллиардов рублей", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Таким образом, дополнительно программа увеличена еще на 14 миллиардов рублей. По информации властей, средства пойдут на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство новых социальных объектов и модернизацию промышленных предприятий.
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РИА Новости
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волгоградская область, андрей бочаров, волжский
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волжский
ВОЛГОГРАД, 21 июл – РИА Новости. Трехлетнюю программу развития Волжского, второго по величине города Волгоградской области, продлили еще на два года, выделив дополнительные 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
осмотрел новую школу на одну тысячу мест в Волжском, которая примет 1 сентября первых учеников. Отмечается, что школа, как и ряд других социальных объектов, была построены в рамках трехлетней программы развитий города, принятой в 2019 году.
"На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию. Ее объем, который изначально был порядка 5,5-6 миллиардов рублей, мы увеличили… По итогам 2023-2024 годов выйдем на уровень 20 миллиардов рублей", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Таким образом, дополнительно программа увеличена еще на 14 миллиардов рублей.
По информации властей, средства пойдут на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство новых социальных объектов и модернизацию промышленных предприятий.
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