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Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов - РИА Новости, 21.07.2023
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15:48 21.07.2023 (обновлено: 16:11 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vklady-1885536303.html
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов - РИА Новости, 21.07.2023
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов
Любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет валютный риск, такой продукт скорее похож на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:48
2023-07-21T16:11
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет валютный риск, такой продукт скорее похож на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Надо понимать, что любой вклад в иностранной валюте, в какой бы валюте не был вклад, он несет валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски", - сказала она. Также глава ЦБ отметила, что при принятии решения об открытии вклада в иностранной валюте в России надо помнить о действующих в стране валютных ограничениях. "И вы не можете снять со вклада валюту, вы получите ваши деньги в рублях, но по курсу конвертации банка по соответствующей валюте", - напомнила она. Набиуллина отметила, что Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов.
https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов

Набиуллина: любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет риск

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет валютный риск, такой продукт скорее похож на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Надо понимать, что любой вклад в иностранной валюте, в какой бы валюте не был вклад, он несет валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски", - сказала она.
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Также глава ЦБ отметила, что при принятии решения об открытии вклада в иностранной валюте в России надо помнить о действующих в стране валютных ограничениях.
«
"И вы не можете снять со вклада валюту, вы получите ваши деньги в рублях, но по курсу конвертации банка по соответствующей валюте", - напомнила она.
Набиуллина отметила, что Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов.
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