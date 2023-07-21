https://ria.ru/20230721/vklady-1885536303.html
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов - РИА Новости, 21.07.2023
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов
Любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет валютный риск, такой продукт скорее похож на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:48
2023-07-21T15:48
2023-07-21T16:11
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет валютный риск, такой продукт скорее похож на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Надо понимать, что любой вклад в иностранной валюте, в какой бы валюте не был вклад, он несет валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски", - сказала она. Также глава ЦБ отметила, что при принятии решения об открытии вклада в иностранной валюте в России надо помнить о действующих в стране валютных ограничениях. "И вы не можете снять со вклада валюту, вы получите ваши деньги в рублях, но по курсу конвертации банка по соответствующей валюте", - напомнила она. Набиуллина отметила, что Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов.
https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов
Набиуллина: любой вклад в иностранной валюте, даже в дружественной, несет риск