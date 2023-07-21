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Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки - РИА Новости, 21.07.2023
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13:49 21.07.2023 (обновлено: 17:29 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/tovarooborot-1885494860.html
Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки
Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки - РИА Новости, 21.07.2023
Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки
Объем российско-африканской торговли пока уступает товарообороту Китая и Америки с Африкой, но в ближайшие пять лет он может удвоиться при последовательной... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:49
2023-07-21T17:29
африка
россия
высшая школа экономики (вшэ)
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Объем российско-африканской торговли пока уступает товарообороту Китая и Америки с Африкой, но в ближайшие пять лет он может удвоиться при последовательной поддержке экспортеров и импортеров и преодолении инфраструктурных ограничений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Пока объем российско-африканской торговли (порядка 18 миллиардов долларов) уступает китайскому, американскому, стран Европы", - сказал он. Однако есть значительный потенциал расширения поставок по всей товарной номенклатуре, особенно в аграрном секторе, подчеркнул эксперт. "При преодолении инфраструктурных и финансовых ограничений и последовательной поддержке экспортеров и импортеров за ближайшие пять лет наш товарооборот со странами Африки может удвоиться", — сказал Свиридов. Тройка лидеров по товарообороту, по его словам, неизменна на протяжении более чем 10 лет. Это страны Северной Африки: Египет (4,8 миллиарда долларов), Алжир (3 миллиарда) и Марокко (1,6 миллиарда долларов). "Структура торговли с ними достаточно дифференцирована, включает продовольствие, удобрения, продукцию машиностроения и металлопроката, нефтепродукты, уголь, вооружения и лекарства. Из Египта и Марокко Россия активно импортирует овощи, фрукты, орехи – продукты из этих стран можно встретить почти в любом супермаркете", — добавил он. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, россия, высшая школа экономики (вшэ), форум "россия — африка"
Африка, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Форум "Россия — Африка"

Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Объем российско-африканской торговли пока уступает товарообороту Китая и Америки с Африкой, но в ближайшие пять лет он может удвоиться при последовательной поддержке экспортеров и импортеров и преодолении инфраструктурных ограничений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"Пока объем российско-африканской торговли (порядка 18 миллиардов долларов) уступает китайскому, американскому, стран Европы", - сказал он.
Торговля России и АфрикиТорговля России и Африки
Однако есть значительный потенциал расширения поставок по всей товарной номенклатуре, особенно в аграрном секторе, подчеркнул эксперт.
«
"При преодолении инфраструктурных и финансовых ограничений и последовательной поддержке экспортеров и импортеров за ближайшие пять лет наш товарооборот со странами Африки может удвоиться", — сказал Свиридов.
Тройка лидеров по товарообороту, по его словам, неизменна на протяжении более чем 10 лет. Это страны Северной Африки: Египет (4,8 миллиарда долларов), Алжир (3 миллиарда) и Марокко (1,6 миллиарда долларов).
«
"Структура торговли с ними достаточно дифференцирована, включает продовольствие, удобрения, продукцию машиностроения и металлопроката, нефтепродукты, уголь, вооружения и лекарства. Из Египта и Марокко Россия активно импортирует овощи, фрукты, орехи – продукты из этих стран можно встретить почти в любом супермаркете", — добавил он.
Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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