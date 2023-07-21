Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Объем российско-африканской торговли пока уступает товарообороту Китая и Америки с Африкой, но в ближайшие пять лет он может удвоиться при последовательной поддержке экспортеров и импортеров и преодолении инфраструктурных ограничений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"Пока объем российско-африканской торговли (порядка 18 миллиардов долларов) уступает китайскому, американскому, стран Европы", - сказал он.
Однако есть значительный потенциал расширения поставок по всей товарной номенклатуре, особенно в аграрном секторе, подчеркнул эксперт.
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"При преодолении инфраструктурных и финансовых ограничений и последовательной поддержке экспортеров и импортеров за ближайшие пять лет наш товарооборот со странами Африки может удвоиться", — сказал Свиридов.
Тройка лидеров по товарообороту, по его словам, неизменна на протяжении более чем 10 лет. Это страны Северной Африки: Египет (4,8 миллиарда долларов), Алжир (3 миллиарда) и Марокко (1,6 миллиарда долларов).
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"Структура торговли с ними достаточно дифференцирована, включает продовольствие, удобрения, продукцию машиностроения и металлопроката, нефтепродукты, уголь, вооружения и лекарства. Из Египта и Марокко Россия активно импортирует овощи, фрукты, орехи – продукты из этих стран можно встретить почти в любом супермаркете", — добавил он.
Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.