https://ria.ru/20230721/tovarooborot-1885494860.html

Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки

Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки - РИА Новости, 21.07.2023

Эксперт: Россия за пять лет может удвоить товарооборот со странами Африки

Объем российско-африканской торговли пока уступает товарообороту Китая и Америки с Африкой, но в ближайшие пять лет он может удвоиться при последовательной... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:49

2023-07-21T13:49

2023-07-21T17:29

африка

россия

высшая школа экономики (вшэ)

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Объем российско-африканской торговли пока уступает товарообороту Китая и Америки с Африкой, но в ближайшие пять лет он может удвоиться при последовательной поддержке экспортеров и импортеров и преодолении инфраструктурных ограничений, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Пока объем российско-африканской торговли (порядка 18 миллиардов долларов) уступает китайскому, американскому, стран Европы", - сказал он. Однако есть значительный потенциал расширения поставок по всей товарной номенклатуре, особенно в аграрном секторе, подчеркнул эксперт. "При преодолении инфраструктурных и финансовых ограничений и последовательной поддержке экспортеров и импортеров за ближайшие пять лет наш товарооборот со странами Африки может удвоиться", — сказал Свиридов. Тройка лидеров по товарообороту, по его словам, неизменна на протяжении более чем 10 лет. Это страны Северной Африки: Египет (4,8 миллиарда долларов), Алжир (3 миллиарда) и Марокко (1,6 миллиарда долларов). "Структура торговли с ними достаточно дифференцирована, включает продовольствие, удобрения, продукцию машиностроения и металлопроката, нефтепродукты, уголь, вооружения и лекарства. Из Египта и Марокко Россия активно импортирует овощи, фрукты, орехи – продукты из этих стран можно встретить почти в любом супермаркете", — добавил он. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230719/biznes-1885132797.html

африка

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Алёна Пава

африка, россия, высшая школа экономики (вшэ), форум "россия — африка"