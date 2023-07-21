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Студентам и выпускникам Москвы доступно 1,6 тысяч предложений о стажировках

Студентам и выпускникам Москвы доступно 1,6 тысяч предложений о стажировках - РИА Новости, 21.07.2023

Студентам и выпускникам Москвы доступно 1,6 тысяч предложений о стажировках

Студентам и выпускникам Москвы доступно 1,6 тысяч предложений о стажировках в агрегированной базе службы занятости столицы, сообщила заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:32

2023-07-21T17:32

2023-07-21T17:32

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Студентам и выпускникам Москвы доступно 1,6 тысяч предложений о стажировках в агрегированной базе службы занятости столицы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Для студентов и выпускников столичных колледжей и вузов доступны более 1,6 тысячи предложений о стажировке в агрегированной базе службы занятости Москвы. Лето — самое подходящее время для студентов и выпускников получить первый опыт работы по специальности, применить на практике знания, полученные в университете или колледже. Такую возможность дают оплачиваемые стажировки", - сказала Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что больше всего возможностей для начала карьеры этим летом предлагают компании в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Работодатели ищут начинающих QA-инженеров, программистов-разработчиков на языках Python, SQL и JavaScript, UX-дизайнеров и специалистов по информационной безопасности. В свою очередь будущим специалистам сферы креативных индустрий доступны стажировки для пиар-менеджеров, режиссеров монтажа, видеографов, специалистов по запуску рекламных кампаний, дизайнеров, корреспондентов и контент-менеджеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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