https://ria.ru/20230721/skolkovo-1885425932.html

Стартапы "Сколково" войдут в реестр Минэкономразвития

Стартапы "Сколково" войдут в реестр Минэкономразвития - РИА Новости, 21.07.2023

Стартапы "Сколково" войдут в реестр Минэкономразвития

В реестр малых технологических компаний, который курирует Минэкономразвития РФ, будут включены стартапы "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) для поиска инвесторов,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:32

2023-07-21T10:32

2023-07-21T11:52

россия

сколково

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В реестр малых технологических компаний, который курирует Минэкономразвития РФ, будут включены стартапы "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) для поиска инвесторов, сообщает пресс-служба фонда.Как отмечается в сообщении, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов представил крупным российским инвесторам и руководителям деловых объединений проект информационной системы "Реестр малых технологических компаний". Разработку курирует Минэкономразвития. С помощью информационной системы с гибкой системой фильтрации инвесторы смогут подобрать стартапы, предлагающие наиболее оптимальное решение под цели бизнеса. Для стартапов будет собрана полная справочная информация об институтах развития и их мерах поддержки, в том числе об Инновационном центре "Сколково". "Резидентами “Сколково” являются уже свыше 3,6 тысячи стартапов, к концу 2023 года их число приблизится к 4 тысячам. “Витрина стартапов” для таких компаний — дополнительный инструмент привлечения инвесторов, в частности, бизнес-ангелов. Напомню, что физические лица, инвестирующие в участников проекта “Сколково”, могут возместить до 50% вложений. Рассчитываю, что запускаемая платформа облегчит путь сколковских стартапов к инвесторам", — приводятся в сообщении слова председателя правления фонда "Сколково" Игоря Дроздова. В личном кабинете представители компаний и инвесторов смогут отслеживать запросы от инвесторов, проверять, как видят инвесторы информацию об их компаниях, проекте или продукте, изменять контактную информацию и подгружать дополнительные файлы-презентации. Белоусов отметил, что реестр малых технологических компаний – необходимый инструмент для развития рынка венчурных инвестиций, популяризации сферы частного финансирования технологических проектов и поддержки инновационной деятельности в России, его слова приводятся на сайте правительства России. "В ближайшее время ожидается принятие закона о развитии малых технологических компаний в России. Согласно нему, все малые технологические компании будут внесены в специальный реестр, который станет основой для формирования адресных мер поддержки, включая поиск компаний для реализации программы "доращивания", - сказал первый вице-премьер. Он добавил, что платформа дает большие возможности для привлечения дополнительного частного финансирования на реализацию проектов. Поддержка стартапов – задача, которую поставил президент. По его словам, объем привлеченных частных инвестиций в малые технологические компании должен стать основным показателем эффективности Минэкономразвития и институтов развития в рамках обеспечения технологического суверенитета. Для стартапа попадание в Реестр будет означать автоматическое получение статуса "малой технологической компании", доступ к мерам государственной поддержки. А инвесторам будет сразу понятно, что компания добросовестная, прошла проверки и в нее можно инвестировать. Инвестор сможет увидеть десятки ключевых агрегированных показателей по представленным в реестре компаниям, их выручку, объем запрашиваемых и уже привлеченных инвестиций. Кроме того, для удобства инвесторов стартапы будут разбиты на группы по стадиям привлечения инвестиций. Это позволит быстрее найти интересующий стартап, используя фильтры или поисковую строку, а также вести список избранных. По словам замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, уже сейчас в реестре представлены 8,8 тысячи компаний и 9,9 тысячи проектов. До конца года планируется увеличить число компаний в системе до 10 тысяч. "Инициатива объединить данные о малых технологических компаниях на одной платформе и обеспечить инвесторам возможность фильтровать проекты по различным параметрам выглядит перспективной. Раньше инвесторы пользовались такими инструментами как Питчбук, покрытие которых по российским стартапам было не глубоким. Сегодня растет спрос на инвестиции и партнерства с технологическими компаниями в России, которые помогают своими продуктовыми решениями закрывать вертикаль в определенной технологической нише и решать задачи большого клиента", – отметил гендиректор Sk Capital Владимир Сакович."ВЭБ активно участвует в разработке информационной системы и тестировании ее функционала. Система получилась интуитивно понятной, простой в использовании и в то же время насыщенной данными для поиска инвестиционных активов и их первичной оценки. В ситуации, когда из России ушли западные аналоги, Реестр позволяет инвесторам сфокусироваться на отечественных стартапах, обеспечивающих рост технологической независимости страны", – сказал директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Максим Дузь.

https://realty.ria.ru/20230713/stroitelstvo-1884060411.html

https://ria.ru/20230711/rezidenty-1883578051.html

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Артем Смирнов

россия, сколково, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)