https://ria.ru/20230721/sdelka-1885592475.html

В Русагротрансе прокомментировали рост экспортных цен на пшеницу

В Русагротрансе прокомментировали рост экспортных цен на пшеницу - РИА Новости, 21.07.2023

В Русагротрансе прокомментировали рост экспортных цен на пшеницу

Экспортные цены на российскую пшеницу ощутимо выросли за неделю, чему способствовали новости о выходе из "зерновой сделки", говорится в материалах... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:39

2023-07-21T19:39

2023-07-21T19:39

экономика

россия

евразийский экономический союз

одесса

цены на нефть

черноморск

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экспортные цены на российскую пшеницу ощутимо выросли за неделю, чему способствовали новости о выходе из "зерновой сделки", говорится в материалах аналитического центра "Русагротранса". "Цены на пшеницу из РФ на экспорт ощутимо выросли за неделю, чему способствовали новости о выходе России из "зерновой сделки", - говорится в отчете (его приводит журнал "поле.рф", который, как и "Русагротранс", входит в состав "Деметра-холдинга"). Эксперты считают, что на этом фоне вывоз пшеницы РФ в июле может побить исторический рекорд. "Прогноз экспорта пшеницы в июле 2023 года (с учетом стран ЕАЭС) - 4,1-4,2 миллиона тонн (предыдущий рекорд был в июле 2018 года - 4 миллиона тонн)", - говорится в отчете. Так, экспортные цены пшеницы 4 класса (12,5% протеина) с поставкой в августе выросли за неделю на 12,5 доллара до 240 долларов за тонну FOB и выше. Цена на американскую пшеницу укрепилась до 257 долларов за тонну (плюс 12 долларов), на французскую - до 268 долларов за тонну (плюс 19 долларов). "Биржевой рынок пшеницы резко укрепился после выхода России из "зерновой сделки", новостей о повреждении зерновых терминалов в портах Одессы и Черноморска, а также на фоне заявления Минобороны РФ о том, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - поясняют эксперты. Цены на пшеницу внутри РФ также заметно выросли: например, в глубоководных портах они увеличились до 16 500 рублей за тонну без НДС (плюс 400 рублей за тонну к предыдущей неделе), на малой воде остались без изменений – 14 500 рублей за тонну. В свою очередь цены на пшеницу на Юге достигли 14 500 - 15 100 рублей за тонну, прибавив 700 рублей. Но в других регионах активность рынка была невысока, и цены не менялись.

https://ria.ru/20230719/zerno-1885183856.html

https://ria.ru/20230714/pshenitsa-1884300860.html

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экономика, россия, евразийский экономический союз, одесса, цены на нефть, черноморск