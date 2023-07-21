https://ria.ru/20230721/psikhdispanser-1885479313.html
В Дагестане санитарку психдиспансера задержали по делу об истязаниях
В Дагестане санитарку психдиспансера задержали по делу об истязаниях - РИА Новости, 21.07.2023
В Дагестане санитарку психдиспансера задержали по делу об истязаниях
Санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале задержана по уголовному делу об издевательстве над пациентом, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:07
2023-07-21T13:07
2023-07-21T13:07
происшествия
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махачкала
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале задержана по уголовному делу об издевательстве над пациентом, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по республике. Накануне в интернете распространилось видео, на котором одна сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. По результатам служебной проверки минздрава региона уволены участвовавшие в этом две сотрудницы младшего медперсонала. Следователи возбудили в отношении санитарки мужского отделения уголовное дело по п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") "Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По данным следствия, 20 июля подозреваемая причинила физические и психические страдания "путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями" в отношении пациента, который находился в беспомощном состоянии.
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РИА Новости
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происшествия, россия, махачкала
Происшествия, Россия, Махачкала
В Дагестане санитарку психдиспансера задержали по делу об истязаниях
В Дагестане санитарку психдиспансера задержали за издевательство над пациентом
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Санитарка психоневрологического диспансера в Махачкале задержана по уголовному делу об издевательстве над пациентом, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Накануне в интернете распространилось видео, на котором одна сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера накрывает голову привязанного к кровати пожилого мужчины подушкой и удерживает, а вторая смеется за кадром. По результатам служебной проверки минздрава региона уволены участвовавшие в этом две сотрудницы младшего медперсонала. Следователи возбудили в отношении санитарки мужского отделения уголовное дело по п. п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ
("Истязание")
"Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 июля подозреваемая причинила физические и психические страдания "путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями" в отношении пациента, который находился в беспомощном состоянии.
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