https://ria.ru/20230721/pereprodazha-1885551811.html

В ЦАМТО прокомментировали данные США о перепродаже оружия на Украине

В ЦАМТО прокомментировали данные США о перепродаже оружия на Украине - РИА Новости, 21.07.2023

В ЦАМТО прокомментировали данные США о перепродаже оружия на Украине

Данные из отчета Пентагона о краже и перепродаже на Украине оружия, поставляемого странами Запада Киеву – "это даже не верхушка айсберга", Украина все время... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:45

2023-07-21T16:45

2023-07-21T16:45

технологии

украина

игорь коротченко

пентагон

цамто

оон

киев

ближний восток

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Данные из отчета Пентагона о краже и перепродаже на Украине оружия, поставляемого странами Запада Киеву – "это даже не верхушка айсберга", Украина все время своей независимости нелегально торговала оружием, и сейчас 10-15% объема поставок уходит на черные рынки, сообщил в пятницу РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия), военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщил, что в 2022 году часть западного оружия на Украине была украдена. В частности, в документе говорится о кражи снаряжения с передовой на юге Украине торговцами оружием, а также о группе, которая под видом гуманитарных работников украла бронежилеты на 17 тысяч долларов. Корме того, спецслужбы Украины выявили боевиков добровольческого батальона, похитивших 60 винтовок и почти тысячу патронов, "предположительно, для продажи на черном рынке". "Приведенные в отчете данные – это даже не верхушка, а первые 10 сантиметров айсберга, потому что все остальное, совершенно очевидно, также масштабные нелегальные поставки. Украина за все время своей независимости занималась нелегальным реэкспортом оружия. Данные схемы реализуют прежде всего сотрудники специальных служб Украины, а "крышуют" - высокопоставленные представители этих структур и офиса президента Украины", - заявил Коротченко. Он напомнил, что ранее с Украины реэкспортировали советские стратегические крылатые ракеты Х-55, которые были проданы как минимум в две страны, что, по его словам, задокументировано на уровне ООН. Также были поставки вооружений Саддаму Хуссейну, в частности комплексов радиоэлектронного подавления и разведки. Коротченко также отметил масштабную распродажу советского наследия с оружейных складов Закарпатского, Одесского и Киевского военных округов. Несколько руководителей украинского оружейного экспорта "погибали в таинственных катастрофах", отметил эксперт. "Указанная ситуация абсолютна характерна для Украины, вне зависимости от фамилии президента или характера политического режима - от Кравчука до Зеленского. Фактически, нелегальный оружейный экспорт - это культивируемое и практически узаконенное средство обогащение избранной номенклатуры силовых элит и спецслужб", - подчеркнул аналитик. По оценке ЦАМТО, от 10 до 15% поставляемых сейчас на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку. Коротченко пояснил, что речь идет прежде всего о тех системах вооружений, которые относительно мобильны и компактны, которые можно быстро и скрытно перебросить, в том чисел коммерческим транспортом, например переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковые комплексы, стрелковое вооружение, гранатометы.

https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html

https://ria.ru/20230721/postavki-1885460590.html

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технологии, украина, игорь коротченко, пентагон, цамто, оон, киев, ближний восток